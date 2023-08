Promo Flash Sale 8.8 Waroeng Steak: Nikmati Dua Menu Best Seller Waroeng Steak Cuma Rp 35.000

Promo Flash Sale 8.8 Waroeng Steak menawarkan dua menu Best Seller yang dapat dinikmati dengan harga Rp 35.000.

TRIBUNNEWS.COM – Berikut promo spesial Waroeng Steak & Shake di bulan Agustus.

Waroeng Steak & Shake kembali menawarkan promo spesial bertajuk “Flash Sale 8.8” bagi pelanggan setianya.

Promo “Flash Sale 8.8” tersebut berupa potongan harga untuk dua menu Best Seller Waroeng Steak yakni Chicken Double plus Milkshake Spesial dan Sirloin Steak plus Milkshake Spesial yang dapat dinikmati dengan harga Rp 35.000.

“Promo Flash Sale 8.8 Waroeng Steak dengan pilihan 2 menu cuma 35 ribu an aja,” tulis Waroeng Steak dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

Sebagai perbandingan, jika tanpa promo atau harga normal Chicken Double plus Milkshake Spesial dijual dengan harga Rp 45.000, sedangkan Sirloin Steak plus Milkshake Spesial dijual Rp 50.000.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku pada tanggal 6 s/d 8 Agustus 2023

- Promo hanya berlaku khusus pembelian langsung di outlet (dine in dan takeaway)

- Promo berlaku selama jam operasional outlet

- Promo berlaku kelipatan

- Promo berlaku di outlet Waroeng Steak & Shake seluruh Indonesia

- Waroeng Steak & Shake SPOT hanya ada di Ciputat Tangerang, Udayana Bali dan Jalan Bogor Malang

- Harga belum termasuk pajak (PB1 sebesar 10 persen, harga nett Rp. 38.500,-)

- Pastikan menuliskan FLASH SALE pada saat pemesanan. Untuk Steaklovers yang tidak menuliskan FLASH SALE pada saat pemesanan maka akan terhitung harga normal

