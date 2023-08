Dubes Swedia Sebut Indonesia sebagai Salah Satu Tujuan Investasi Digital Paling Menarik

Tribunnews/Fitri Wulandari

Duta Besar (Dubes) Swedia untuk Indonesia Marina Berg bersama Presiden Ericsson Indonesia Jerry Soper, dalam acara Ericsson Indonesia bertajuk 'Imagine Live 2023 - Unlock the Future of 5G' di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2023).