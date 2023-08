Genjot Ekspor, Holding BUMN Pangan Garap Potensi Kerja Sama dengan Asosiasi Pertanian AS

Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan saat menerima kunjungan delegasi National Association of State Departments of Agriculture (NASDA), di Waskita Rajawali Tower, Jakarta, kemarin.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Holding BUMN Pangan ID FOOD terus buka peluang ekspor komoditas pangan ke berbagai negara, sebagai upaya mendorong daya saing dan skala bisnis perusahaan hingga ke level global.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan saat menerima kunjungan delegasi National Association of State Departments of Agriculture (NASDA), di Waskita Rajawali Tower, Jakarta, kemarin. atau Asosiasi Pertanian Amerika Serikat (AS).

Menurutnya, upaya untuk meningkatkan peluang ekspor komoditas dan produk pangan, salah satunya dilakukan melalui strategic patnership dengan asosiasi pertanian negara tujuan ekspor.

“Dalam kunjungan pimpinan dan delegasi NASDA ke kantor ID FOOD, diharapkan semakin memperkuat dan membuka peluang baru kerja sama di sektor pangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat,” ujar Frans ditulis Rabu (9/8/2023).

Frans mengatakan, kedua belah pihak membahas sejumlah peluang perdagangan berbagai komoditas, mulai dari daging sapi, grand parent stock chicken, produk susu, hingga perikanan.

“Sejak dibentuk menjadi Holding BUMN Pangan, ID FOOD memiliki portofolio bisnis yang semakin beragam. Banyak di antaranya merupakan komoditas yang berpeluang untuk diekspor seperti komoditas perikanan seperti tuna, gurita yang dikelola oleh PT Perikanan Indonesia," paparnya.

"Selain itu, komoditas kopi dan rumput laut yang dikelola oleh PT Perusahan Perdagangan Indonesia (PPI) juga terus melakukan pengembangan pasar ekspor,” sambung Frans.

Pada tahun 2023, komoditas perikanan ID FOOD seperti tuna telah mencatatkan volume ekspor sebanyak 406 metrix ton (MT), sedangkan untuk gurita sebanyak 294 MT. Ekspor komoditas perikanan menyasar sejumlah negara konsumen besar, seperti Jepang dan Amerika Serikat.

Sedangkan untuk komoditas kopi, pada tahun 2023 ID FOOD telah mencatatkan ekspor sebesar 100 MT dengan negara Mesir sebagai salah satu tujuannya.

Sementara, untuk rumput laut pada 2023 telah dilakukan ekspor sebanyak 900 MT. “Paling terbaru, PPI member of ID Food melepas ekspor rumput laut jenis seaweed eucheuma spinosum ke China, pada Juli lalu,” tambah Frans.

“Volume ekspor tersebut adalah yang telah direalisasikan di sepanjang tahun 2023, sehingga sampai akhir tahun nanti angkanya masih berpeluang bertambah. Kita terus dorong, mengingat ini bagian dari kontribusi ID FOOD untuk meningkatkan daya saing produk pangan nasional di pasar mancanegara. Di harapkan melalui kolaborasi bersama stakeholder dalam dan luar negeri angka ekspor produk pangan lokal trennya dapat terus meningkat,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Frans juga menekankan, ke depannya penting untuk terus menjaga dan membangun hubungan perdagangan yang baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

"Hal ini sejalan dengan salah satu visi dan tujuan pembentukan Holding BUMN Pangan yang dicetuskan Menteri BUMN Erick Thohir, yaitu mewujudkan perusahaan pangan nasional berkelas dunia,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan, selain komoditas pangan sejumlah proyek strategis dan aset perusahaan juga berpotensi untuk dikerjasamakan.