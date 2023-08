Bawang Merah Turun Jadi Rp32.750, Rawit Hijau Rp41.700, Ini Update Harga Pangan Per 12 Agustus

Kementan

Harga bawang merah kini dibanderol lebih murah, turun jadi Rp 32.750 per kg, Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas bawang putih yang harga jualnya anjlok Rp 41.700 per kg, cabai rawit hijau jadi Rp 41.500 per kg. Sementara harga minyak goreng dibanderol Rp 21.300 dan telur ayam Rp 31.850 per kg.