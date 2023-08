Dorong Pemberdayaan Masyarakat, BUMN Ini Menangi 4 Kategori TJSL & CSR Awards 2023

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komitmen PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dalam memberikan manfaat untuk masyarakat melalui program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) saat ini menjadi program yang wajib dijalankan oleh seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Tanah Air untuk berkontribusi kepada masyarakat luas yang anggarannya diambilkan dari sebagian keuntungan perusahaan.

"Askrindo mendukung penuh dan berusaha seoptimal mungkin dalam menjalankan Program TJSL BUMN agar BUMN dapat memberikan kemanfaatan," ungkap Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko, Kun Wahyu Wardana, Jumat 11 Agustus 2023.

Kun menjelaskan, dalam menjalankan program TJSL, BUMN-nya mengacu pada 4Pilar Pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.

“Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembinaan usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta masyarakat sekitar Perusahaan,” ujar Kun.

Terkait program-program TJSL yang dijalankan, Kun mengatakan, BUMN-nya meraih empat penghargaan di ajang Penganugerahan TJSL & CSR Awards 2023 di Jakarta.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko, Kun Wahyu Wardana, didampingi Sekretaris Perusahaan, Cahyo Hari Purwanto dan Kepala Bagian TJSL, Nur Aini.

Empat penghargaan yang didapat mengacu pada tiga pilar yang selama ini dijalankan yakni Pilar Sosial dengan peringkat Platinum (Bintang 5), Pilar Ekonomi dengan peringkat Gold (Bintang empat) dan Pilar Lingkungan dengan peringkat Gold (Bintang empat).

Di ajang yang sama, juga mendapatkan penghargaan The Most Committed BOD of BUMN on TJSL Pilar Sosial, Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan yang diserahkan kepada Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko, Kun Wahyu Wardana.

“Prestasi ini merupakan wujud komitmen Askrindo dalam bekerjasama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), memecahkan permasalahan di lingkungan, memberikan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bagi ekonomi Masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil,” beber Kun Wahyu.

Menurutnya, penghargaan yang diraih menjadi momentum penting untuk PT Askrindo dalam meningkatkan kepedulian kepada para pelaku usaha dan memperhatikan kondisi lingkungan sosial.