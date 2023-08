Inklusi di Dunia Kerja, 70 Perusahaan RI Sabet Predikat Best Companies to Work for in Asia 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 70 perusahaan di Indonesia yang bergerak di berbagai sektor industri meraih penghargaan bergengsi Best Companies to Work for in Asia Indonesia 2023 dari HR Asia baru-baru ini.

Sebanyak 70 perusahaan tersebut berkompetisi dengan 315 perusahaan yang menjadi nominator di ajang tersebut tahun 2023 ini. Penghargaan ini mengacu hasil survei atas 58.720 responden. Mereka menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan di kawasan Asia. Jika dibandingkan dengan edisi 2022.

Baca juga: TJSL & CSR Award 2023: APLog Meraih Penghargaan Emas dalam Kategori Pilar Sosial dan Ekonomi

Tahun ini ada peningkatan nominasi sebesar 10 persen dan peningkatan peserta survei sebesar 15 persen. "Kami sangat senang menyaksikan antusiasme perusahaan dan dukungan yang luar biasa untuk penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia Indonesia 2023,” kata William Ng, Pemimpin Redaksi HR Asia.

Dia mengatakan, meningkatnya jumlah nominasi dan peserta survei menunjukkan komitmen perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengutamakan kepuasan dan kesejahteraan karyawan.

Baca juga: Debut di ARRC 2023, Juara JuniorGP Fadillah Arbi Target Podium di Race Kedua

Tahun ini ada tiga kategori baru yang ditambahkan untuk mencerminkan komitmen organisasi untuk mengakui keunggulan dan inovasi dalam hal sumber daya manusia.

Yakni, HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Awards untuk organisasi yang telah membuat langkah signifikan dalam menciptakan tempat kerja yang beragam dan inklusif, HR Asia Most Caring Awards untuk organisasi yang telah menunjukkan perhatian luar biasa kepada karyawannya, terutama pada masa-masa sulit.

Baca juga: Anugerah KUR Award Tahun 2022, Apresiasi Peran Kunci Pemprov Sukseskan Program KUR

Serta, HR Asia Digital Transformation Awards untuk organisasi yang berhasil menggunakan teknologi untuk mengubah praktik sumber daya manusia mereka.

Perusahaan pemenang ajang ini dinilai telah menetapkan standar yang dapat dicontoh oleh perusahaan lain dengan mengembangkan lingkungan kerja yang positif yang mendorong pertumbuhan dan keunggulan.

Salah satu yang menarik dari acara tahun ini adalah terpilihnya 11 pemenang Gold, yang telah menjadi pemenang berturut-turut selama lima tahun atau lebih. Mereka adalah Kerry Ingredients Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk, PT Pegadaian, PT Bukalapak.com Tbk, Techconnect, Wipro Unza Indonesia, ofi Indonesia, PT Astra International Tbk, BAT Indonesia, PT IDS Medical Systems Indonesia, dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk.