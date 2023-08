Genjot Perekonomian Nasional, Rekind Berdayakan Tenaga Kerja Lokal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Rekayasa Industri (Rekind) melalui Program Creating Shared Value (CSV) melakukan pemberdayaan tenaga lokal dalam menggenjot ekonomi nasional.

Direktur Utama Rekind, Triyani Utaminingsih mengatakan, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Rekind mendukung program pemerintah melalui empat pilar tujuan pembangunan nasional, yakni pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola.

"Kesemuanya diimplementasikan dalam pelaksanaan program TJSL Rekind, yang melahirkan benefit khusus tidak hanya perusahaan tapi juga dirasakan masyarakat, lingkungan lewat pergerakan perekonomian yang berlandaskan pada tata kelola yang baik,” terang Yani sapaan Triyani ditulis Selasa (15/8/2023).

SVP Corporate Secretary & Legal beserta Herman Susatyo VP Community Development (Comdev) & TJSL Rekind, Edy Sutrisman menambahkan, pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru (JTB).

Menurutnya, para tenaga kerja lokal ini tidak hanya direkrut, tapi juga ditingkatkan kompetensinya untuk menempati posisi kerja sebagai pekerja bangunan (rebarman), tukang kayu (carpenter), tukang batu (masonry), pengecek atau pengontrol (safetyman), dan teknisi.

Melalui peningkatan kompetensi yang dibungkus dalam program CSV tersebut, kata Edy, berimplikasi pada peningkatan perekonomian masyarakat, terutama dari sisi UMR Kabupaten Bojonegoro dan pendapatan rata-rata pekerja lokal.

“Upaya perusahaan secara proaktif melakukan pemberdayaan tenaga kerja lokal berhasil menciptakan nilai bersama pada ekonomi dan sosial. Keuntungan bagi Rekind dalam kegiatan ini, terciptanya situasi sosial - keamanan lingkungan sekitar proyek yang terjaga dan kondusif," ucap Edy.

Baca juga: Pabrik Percontohan Rekind Bisa Ubah Limbah Kelapa Sawit Jadi Produk Kimia, Kini di Tahap Instalasi

Di sisi lain, menurutnya, melalui proyek ini Rekind juga memberdayakan subkontraktor dan suplier lokal dengan harapan, meningkatkan pengetahuan tentang proses pra kualifikasi, proses tender, proses perhitungan penawaran dan lain sebagainya.

“Melalui pemberdayaan ini terciptanya subkontraktor dan supplier lokal yang andal dan mampu mendukung aktivitas proyek dengan baik, meningkatkan nilai TKDN untuk negara serta saving biaya paket pekerjaan proyek. Orientasi kerja Rekind selalu bertumpu pada komitmen dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian nasional,” terang Edy.

Baca juga: Rekind Dorong Industri Tanah Air Bertumbuh Melalui Intangible Asset

Atas upaya tersebut, Rekind memboyong 5 penghargaan sekaligus di ajang 3rd TJSL & CSR Award 2023. Penghargaan pertama didedikasikan kepada Triyani Utaminingsih yang menerima penghargaan The Most Committed CEO of BUMN on TJSL.

Empat apresiasi lainnya diperoleh Rekind secara gemilang melalui penyematan penghargaan untuk Kategori Gold Winner on Pilar Sosial, Gold Winner on Pilar Ekonomi, Gold Winner on Pilar Lingkungan dan Gold Winner on Pilar Hukum & Tata Kelola.