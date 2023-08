Promo Recheese Factory Spesial HUT RI: 4 Fire Flying Chicken, 2 Nasi dan Medium Drink Hanya Rp78.000

TRIBUNNEWS.COM – Simak cara mendapatkan paket promo “Merdeka Berdua” dari Richeese Factory spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI), Richeese Factory membagikan promo besar – besaran bagi para pecinta Fire Chicken.

Adapun promo yang dibagikan yakni paket “Merdeka Berdua”, dibanderol seharga Rp 78.000 untuk dua porsi makan.

Dengan menukarkan kode promo tersebut, nantinya pelanggan Recheese Factory bisa mendapatkan 4 Fire Flying Chicken yang terdiri dari dua ayam paha dan 2 ayam dada.

Tak hanya itu pelanggan juga bisa mendapatkan 2 nasi dan 2 medium drink seperti fruitarian atau pink Lava.

Promo ini tersedia di seluruh outlet Richeese Factory yang ada di Indonesia selama tanggal 14 Agustus sampai 18 Agustus 2023.





Berikut Syarat & Ketentuan klaim paket “Merdeka Berdua” di Richee Factory

1. Promo berlaku di seluruh outlet Richeese Factory

2. Promo berlaku 14 - 18 Agustus 2023

3. Promo berlaku melalui pembelian dine in, take away, drive thru, dan ojol (Grabfood)

4. Pilihan potongan ayam sesuai ketersediaan outlet

Tak itu, Richeese juga membagikan promo lainnya yakni paket "Super Hot Deal".

Untuk Combo Super Hot Deal 1 dengan menu satu fire chicken dan satu nasi serta saus keju hanya Rp 22.727.

Lebih murah ketimbang harga aslinya yang dibanderol Rp 31.818.