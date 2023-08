Promo HUT RI: Beli Kopi Kenangan Mantan Cuma Bayar Rp 17 Ribu, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo Kopi Kenangan pada Agustus 2023.

Dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 RI, Kopi Kenangan memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo Spesial Kemerdekaan menawarkan harga khusus yakni Rp 17.000 untuk pembelian kopi kenangan mantan atau latte atau milo dinosaurus (medium) atau thai tea ukuran large menggunakan QRIS myBCA atau BCA Mobile atau Sakuku.

“Kopi Kenangan ada promo spesial kemerdekaan nih buat kalian," tulis Kopi Kenangan dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Sementara bagi pengguna Bank Jago terdapat juga Cashback sebesar 100 persen untuk pembelian kopi kenangan mantan atau latte atau milo dinosaurus seharga Rp 17.000.

Baca juga: Kumpulan Promo Spesial HUT ke-78 RI: Ada Holland Bakery hingga Chatime

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo “Kemerdekaan” Kopi Kenangan berlaku dari tanggal 15 hingga 19 Agustus

- Promo ini berlaku di outlet Kopi Kenangan seluruh Indonesia

(Outlet Kopi Kenangan di Solo terdapat di Solo Square, Solo Paragon Mall, Ruko dekat RSUD Moewardi)

- Promo berlaku untuk pembelian Dine In dan Take Away

- Promo hanya berlaku untuk pembayaran melalui QRIS BCA dan Bank Jago

- Tidak berlaku kelipatan

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)