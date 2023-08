GPA Awards 2023, Tiga Tokoh dan Tiga Bank Sektor Properti Raih Penghargaan Bergengsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Property Watch (IPW) dan 99 Group Indonesia mengumumkan 84 pemenang Golden Property Awards (GPA) 2023 dalam 19 kategori penghargaan.

CEO IPW Ali Tranghanda mengatakan melalui GPA tahun 2023 sebagai benchmark ajang prestasi dan apresiasi bisnis properti di Indonesia, setiap perusahaan, proyek dan individu yang masuk ke dalam nominasi dan menjadi pemenang di ajang ini mencerminkan kreativitas, inovasi dan komitmen luar biasa dalam menghadirkan produk-produk properti yang berkualitas bagi masyarakat serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan standar industri properti Indonesia.

Penetapan 84 pemenang GPA 2023 dengan tema Mission Possible ini kata Ali diputuskan setelah lima panel ahli menyeleksi 476 lebih peserta dan mengevaluasi secara mendalam sejak April-Juli melalui rangkaian verifikasi, survei lapangan, project scoring, assessment and analysis, diskusi dan kesimpulan penetapan pemenang.

"Proses penjurian ketat ini menjadikan GPA 2023 sebagai ajang penghargaan properti berbasis riset dan survei di Indonesia, yang dikenal selektif disertai dengan objektivitas, independen, dan bebas konflik," ujar Ali dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Kamis(17/8/2023).

Dalam kategori individu bergengsi, Lifetime Achievement Awards, dinobatkan tiga tokoh senior properti yang telah berkontribusi besar bagi bisnis properti di tanah air, yaitu The Ning King, Benny Gunawan, dan Susanto Kusumo. The Ning King merupakan Founder Argo Manunggal Group yang mengembangkan jaringan bisnisnya di berbagai bidang, termasuk di sektor properti melalui Alam Sutera Realty salah satu perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1993.

Selama hampir tiga dekade beroperasi, Alam Sutera Realty berhasil membangun sejumlah kawasan ternama, salah satunya adalah Alam Sutera di Serpong, Tangerang Selatan.

Benny Gunawan merupakan Founder Damai Putra Group (DPG), selaku pengembang Kota Harapan Indah, sebuah proyek kota baru yang dibangun di wilayah perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang para penghuninya.

Sementara itu Susanto Kusumo adalah Founder Agung Sedayu Group (ASG), perusahaan properti terkemuka yang berfokus pada pengembangan kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, apartemen, dan kawasan bisnis.

“Ketiga figur ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam industri properti Indonesia. Dedikasi, visi, dan kontribusi ketiganya telah mengubah wajah sektor properti dan menginspirasi property stakeholders di Indonesia untuk mencapai tingkat keunggulan yang lebih tinggi,” ujar Ali.

Selain itu terdapat beberapa kategori individu lainnya yaitu Most Influential Property Professional dan Most Influential Property Figure in Marketing and Brokerage.

Pada kategori proyek terdapat dua proyek unggulan yang menyabet Project of the Year, yaitu CitraGarden Serpong dan Summarecon Crown Gading yang membukukan prestasi luar biasa.

Selain itu terdapat beberapa pemenang kategori proyek lainnya sebagai proyek terbaik berdasarkan masing-masing skala pengembang di 12 kota/kabupaten besar di Indonesia, mencakup Jakarta,Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Serang-Cilegon, Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Batam, Makassar, Bandung, Joglosemar, dan Surabaya. Pembagian wilayah ini membuat penentuan pemenang menjadi lebih fair dan terukur.

Kategori lainnya terdapat penghargaan Property Brand of the Year yang dimenangkan Ciputra Group dan kategori Best Public-Listed Property Company of the Year yang diperoleh PT Pakuwon Jati Tbk.