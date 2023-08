Kolaborasi Halo Kafei x Starinc, Bisa Manjakan Kulit Sambil Nongkrong di Kafe

Halo Kafei dan Starinc Healthy Beauty beralamat di area Mall of Indonesia Kelapa Gading Jakarta Utara.

TRIBUNNEWS.COM - Halo Kafei dan Starinc Healthy Beauty telah menggabungkan ide yang inovatif untuk menciptakan sebuah pengalaman yang menarik, menggabungkan kelezatan kopi dan es krim dengan produk-produk Advance Korean Healthy & Beauty.

Kolaborasi antara Halo Kafei dan Starinc membawa suasana yang istimewa ke dalam lingkungan kedai kopi, dengan penekanan pada kenyamanan dan kelembutan yang khususnya menghadirkan kenikmatan bagi kaum perempuan.

Desain interior dengan sentuhan lembut dan nuansa warna pastel menciptakan suasana yang sempurna untuk bersantai sambil menikmati berbagai varian kopi istimewa.

Halo Kafei juga memanjakan para pengunjung dengan pilihan es krim yang beragam dan menyegarkan.

Selain minuman, ada juga mesin kopi latte art yang unik, yang menggabungkan seni kopi dengan estetika yang halus.

Di sisi lain, STARINC dikenal sebagai merek perawatan tubuh dan kulit yang menganut konsep The Real Beauty is Healthy Beauty.

Merek ini menyajikan produk-produk Advance Korean Beauty berkualitas tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

STARINC ingin mengajak semua orang, baik wanita maupun pria, untuk mengakui bahwa setiap individu adalah "star" atau bintang di dalam dirinya sendiri.

Melalui merek STARINC, mereka menginspirasi setiap orang untuk menampilkan keunggulan masing-masing dan bersinar seperti bintang yang ada dalam diri mereka – itulah makna dari tagline "STAR IN YOU".

Pada acara pembukaan resmi Halo Kafei x Starinc, pendiri dan CEO Starinc International, Michelle Julianto, berbicara tentang tekadnya dalam melawan perundungan di seluruh dunia.

Ia berbagi bahwa tujuan mereka adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan diri setiap individu serta menginspirasi mereka untuk bersinar sebagai bintang melalui merek STARINC.

Michelle Julianto, yang telah menulis sebuah novel berjudul "The Nerd Can Fight" untuk melawan perundungan dan telah meraih gelar S2 di Monash University Australia, telah mengambil langkah nyata untuk mewujudkan visi kepeduliannya dengan menciptakan merek STARINC.

Selama acara grand opening Halo Kafei x Starinc, produk-produk unggulan dari STARINC yang dipromosikan meliputi Dream Kissed Ultimate Skin Nutrition, Snow Kissed Tone-Up Body Serum, dan Confidence Burst Deodorizer Serum Spray.