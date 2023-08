Promo KFC: Beli Paket Kombo Spesial Merdeka Cuma Bayar Rp 78.000, Berlaku hingga 20 Agustus

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial KFC di bulan Agustus.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Kentucky Fried Chicken atau biasa dikenal KFC kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo yang bertajuk “Kombo Spesial Merdeka” berupa gabungan beberapa menu yang dapat dinikmati dengan harga Rp 78.000.

“Ada promo paket Kombo Spesial Merdeka nih buat kalian KFC loverss,” tulis KFC Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Adapun beberapa menu yang terdapat di paket Kombo Spesial Merdeka, antara lain:

- 2 Pcs ayam KFC (1 potongan besar dan 1 potongan kecil)

- 2 Nasi

- 2 Cream Soup

- 2 Sundae

- 1 Fanta Medium

- 1 Sprite Medium

Sebagai perbandingan, jika tanpa adanya promo atau harga normal, menu Kombo Spesial KFC dapat dinikmati dengan harga Rp 120.000.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku mulai tanggal 11-20 Agustus 2023

- Promo berlaku di outlet KFC seluruh Indonesia, kecuali Bandara

- Bisa memilih ayam Crispy atau O.R.

- Ayam terdiri dari 1 potongan besar dan 1 potongan kecil

- Harga yang tertera sudah termasuk pajak.

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru.

- Tidak berlaku untuk pemesanan melalui aplikasi marketplace

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)