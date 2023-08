Indonesia Insurance Summit 2023 Digelar Di Kota Yogyakarta Pada 23-25 Agustus 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) akan menggelar Indonesia Insurance Summit 2023, sebuah acara penting yang bertujuan untuk menjadi wadah pertemuan bagi para pemangku kepentingan dalam industri asuransi. Acara ini akan diadakan di Yogyakarta pada 23-25 Agustus 2023.

Ketua AAMAI, Dr. Robby Loho, mengatakan dengan kontribusi yang terus berkembang dan meluas dalam industri perasuransian, AAMAI telah menjalankan perannya dalam mentransformasi human capital di sektor ini menuju profesionalisme dan kompetensi yang tinggi.

"Organisasi ini telah secara konsisten meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, khususnya dalam memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia di berbagai tingkatan, mulai dari lini pertama hingga manajemen puncak, serta bagi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang ingin berkarir di industri perasuransian," ungkap Robby Loho.

Perkuat Kerjasama Dengan Para Profesional

Robby Loho menjelaskan pada tahun 2022, AAMAI melakukan restrukturisasi organisasi dan merumuskan visi dan misi untuk periode 2022-2025 yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dengan para profesional dan lembaga perasuransian nasional. Kerjasama internasional juga menjadi fokus AAMAI untuk mendapatkan pengakuan di tingkat global.

"Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih dan kerjasama yang semakin baik dengan berbagai asosiasi dan lembaga dalam sektor perasuransian di Indonesia dan internasional, AAMAI merayakan ulang tahunnya yang ke-31 dengan serangkaian kegiatan istimewa," jelas Robby Loho.

Sementara itu, Sekjen AAMAI, Fitri Hartati, menyebutkan acara tersebut mencakup Lomba Karya Tulis Artikel Popular dan Content Digital dengan tema 'The Role of AAMAI: Agent of development Human Capital for Future Insurance Industry', AAMAI National Webinar dengan tema 'How to Develop Risk Management Strategy in Operational Level', AAMAI Charity Golf dengan tema 'Bersinergi untuk Kemajuan Perasuransian Indonesia', serta program ESG Charity.

The 1st Indonesia Insurance Summit Bakal Dibuka Sri Sultan HB X

Sedangkan acara puncak perayaan The 1st Indonesia Insurance Summit, akan diadakan dari tanggal 23 hingga 25 Agustus 2023 di Yogyakarta. Tema utama acara ini adalah 'Stakeholders Transformation Towards Strengthening the Insurance Industry'.

Acara tersebut akan dihadiri oleh narasumber dari berbagai kalangan, termasuk regulator, praktisi, dan akademisi. Beberapa topik menarik yang akan dibahas mencakup GRC & Anti-Money Laundering, Human Capital Leadership Transformation, Artificial Intelligence and Data Science, serta Transformasi Paradigma Pelanggan.

Acara juga akan dibuka oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan akan menghadirkan komisioner OJK sebagai pembicara utama.

"AAMAI berharap bahwa Indonesia Insurance Summit 2023 akan menjadi platform yang mendorong kolaborasi, pertukaran ide, dan inovasi di dalam industri asuransi, serta memberikan dampak positif dalam mengembangkan industri perasuransian di Indonesia," jelas Fitri Hartati.