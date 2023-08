Promo Kopi Kenangan: Beli 1 Minuman Ukuran Large Gratis 1 Kopi Kenangan Mantan, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Simak promo terbaru dari Kopi Kenangan.

Salah satu franchise minuman kekinian, Kopi Kenangan kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Kopi Kenangan memberikan promo “Buy One Get One” berupa satu Kopi Kenangan Mantan ukuran Medium untuk setiap pembelian satu minuman ukuran Large.

“Kopi Kenangan ada promo spesial untuk kalian di hari Senin dan Selasa,” tulis Kopi Kenangan dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Selain promo “Buy One Get One”, Kopi Kenangan juga memberikan promo Beli 2 Gratis 1 Kopi Kenangan Mantan ukuran Medium.

Baca juga: Promo KFC: Setiap Transaksi Minimal Rp 70.000 Dapat Gratis 1 Pudding KFC, Ini Syaratnya

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo Gratis 1 Kopi Kenangan Mantan berlaku khusus hari Senin dan Selasa

- Promo ini berlaku di outlet Kopi Kenangan seluruh Indonesia

(Outlet Kopi Kenangan di Solo terdapat di Solo Square, Solo Paragon Mall, Ruko dekat RSUD Moewardi)

- Promo berlaku untuk pembelian minuman seperti Dutch Chocolate, Caramel Macchiato, Duo Shot Iced Shaken, Freezy Mocha Latte ukuran Large

- Promo hanya berlaku untuk pembelian Dine In, Take Away dan Delivery Ojol (GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood)

- Promo berlaku jika persediaan masih ada.

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)