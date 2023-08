Promo Richeese Factory: Beli 1 Rich Coffee dan 1 Donut Cuma Bayar Rp 20.000, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo Richeese Factory di bulan Agustus.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Richeese Factory kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo yang bertajuk “Combo Coffee Donut” ini menawarkan 1 Rich Coffee dan 1 Donut variant apa pun yang dapat dinikmati dengan harga Rp 20.000.

“Nikmati Combo Coffee Donut Richeese Factory cuma Rp 20 ribu an aja,” tulis Richeese Factory dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

1. Promo “Combo Coffee Donut” berlaku setiap hari

2. Promo berlaku di seluruh outlet Rich Coffee & Donut :

- TKI, Bandung

- Rawabelong, Jakarta Barat

- Cempaka Putih, Jakarta

- Akses UI, Depok

- Margonda, Depok

- Kisamaun, Tangerang

- Harapan Indah, Bekasi

- Grand Wisata, Bekasi

- Buah Batu, Bandung

- Padjajaran, Bandung

3. Promo ini berlaku untuk pembelian Dine In dan Take Away

4. Promo berlaku kelipatan dan dapat digabungkan dengan promo lainnya

5. Harga di atas belum termasuk pajak.

