BCA Wealth Summit 2023 Hadirkan Berbagai Promo Investasi hingga Edukasi Pengelolaan Keuangan

TRIBUNNEWS.COM - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan kembali melaksanakan BCA Wealth Summit 2023 dengan tema “Find Your Way to Infinite Wealth”. Hal ini merupakan wujud komitmen BCA untuk terus meningkatkan edukasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan, sekaligus memperkenalkan ragam dan karakteristik produk investasi maupun proteksi.

BCA akan menghadirkan rangkaian acara dan panelis ahli yang akan berbagi wawasan dan strategi agar dapat diimplementasikan nasabah untuk mencapai kemandirian finansial berkelanjutan.

“Melihat antusiasme nasabah dan masyarakat yang meramaikan acara BCA Wealth Summit tahun lalu, di mana jumlah pengunjung online dan offline mencapai 1 juta lebih, kami terdorong untuk kembali melaksanakan acara ini di 2023.

Melalui BCA Wealth Summit, kami akan memberikan beragam insight dan pengetahuan kepada nasabah BCA pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang cara pengelolaan keuangan secara holistic serta produk-produk finansial yang dapat mendukung mereka mencapai tujuan finansial mereka,” kata Direktur BCA Haryanto T. Budiman.

Kesuksesan BCA Wealth Summit tahun lalu turut berkontribusi kepada kinerja positif wealth management BCA, serta peningkatan antusiasme investasi dari para nasabah. Transaksi langsung meningkat lebih dari 15 persen hanya dalam waktu satu bulan setelah event, di mana sebagian besar investasi dialokasikan untuk produk obligasi.

Terkait kinerja wealth management BCA di tahun ini, dana kelolaan wealth management BCA tumbuh 50 persen secara tahunan (YoY) mencapai hampir Rp170 triliun per Juli 2023.

BCA Wealth Summit 2023 akan dilaksanakan secara hybrid. Nasabah membership BCA akan mendapatkan undangan untuk menghadiri sesi offline yang dilaksanakan pada 30-31 Agustus 2023 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Direktur BCA Haryanto T. Budiman (tengah) bersama EVP Wealth Management BCA Ugahary Yovvy Chandra (kanan) dan EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn (kiri).

Adapun nasabah BCA dan masyarakat umum dapat mengikuti kegiatan BCA Wealth Summit online pada tanggal 1 hingga 15 September 2023, melalui www.bca.co.id/wealthsummit2023.

Selama BCA Wealth Summit berlangsung, nasabah yang mengikuti acara offline dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, mulai dari Wealth Conference, Game of Wealth, dan juga sesi konsultasi dengan para ahli secara langsung. Wealth Conference akan mengangkat topik-topik menarik seputar perkembangan ekonomi, pasar modal, keuangan, kesehatan, hingga business transfer bersama panelis ahli baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, acara BCA Wealth Summit dapat menjadi sarana networking bagi nasabah. Di sisi lain, sesi online yang terbuka untuk seluruh nasabah BCA dan masyarakat umum akan memungkinkan partisipasi lebih luas dari seluruh penjuru Indonesia.

Sementara itu, terdapat juga diskusi yang tidak kalah menarik dengan para pakar solusi wealth management yang akan menjawab berbagai pertanyaan nasabah terkait investasi dan proteksi. Kemudian, khusus di event BCA Wealth Summit 2023, BCA menyediakan beragam promo yang menarik, mulai dari cashback investasi hingga Rp10 juta, promo untuk pembelian asuransi berupa kendaraan listrik atau emas 250 gram, promo suku bunga Kredit Modal Kerja dengan jaminan obligasi sebesar 6,7 persen eff.p.a, hingga aktivitas berhadiah lainnya.

“Dengan mengikuti rangkaian acara BCA Wealth Summit 2023, kami berharap nasabah dan masyarakat dapat memperoleh wawasan yang berharga mengenai pengelolaan keuangan dan berbagai peluang investasi yang ada. Sebagai lembaga keuangan yang terkemuka, BCA ingin terus menjadi mitra terpercaya bagi nasabah dalam mencapai tujuan keuangan mereka dan mengelola kekayaan secara berkelanjutan,” tambah Haryanto.

Bagi nasabah atau masyarakat yang tertarik untuk ikut serta dalam acara BCA Wealth Summit 2023 dapat registrasi dirinya melalui tautan www.bca.co.id/wealthsummit2023. (*)