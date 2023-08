Promo Kopi Kenangan: Beli Kopi Susu Black Aren Cuma Bayar Rp 15.000, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo Kopi Kenangan di bulan Agustus.

Salah satu franchise minuman kekinian, Kopi Kenangan kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Dalam hal ini Kopi Kenangan menawarkan promo “Flash Sale” untuk pembelian Kopi Susu Black Aren dengan harga Rp 15.000.

“Promo Flash Sale Kopi Kenangan balik lagi nih. Kalian bisa menikmati Kopi Susu Black Aren cuma dengan Rp 15 ribu,” tulis Kopi Kenangan dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

Syarat Mendapat Promo

Baca juga: Promo Gajian Waroeng Steak: Nikmati 3 Menu Best Seller Cuma Rp 39.500, Ini Syaratnya

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo “Flash Sale” berlaku dari tanggal 21 hingga 27 Agustus 2023

- Promo ini berlaku untuk hari Senin sampai Jumat pukul 15.00 s/d 18.00

- Promo ini berlaku di outlet Kopi Kenangan seluruh Indonesia

(Outlet Kopi Kenangan di Solo terdapat di Solo Square, Solo Paragon Mall, Ruko dekat RSUD Moewardi)

- Promo ini berlaku untuk Kopi Susu Black Aren ukuran Reguler (bisa pilih hot atau ice)

- Promo hanya berlaku untuk pembelian Dine In dan Take Away

- Promo berlaku jika persediaan masih ada.

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)