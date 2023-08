Harga Beras Masih Naik Capai Rp15.100 per Kilogram, Simak Pantauan Bahan Pangan 29 Agustus

BULOG MI/Susanto

Harga beras terpantau mengalami lonjakan hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras premium naik jadi Rp 15.100 per kg. Beras medium dibanderol Rp 13.800 per kg. Beras kualitas bawah Rp 12.600 per kg.