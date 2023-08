Promo PHD: Makan Kenyang dengan 2 Menu Plus 1 Snack Cuma Bayar Rp 63.636, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial Pizza Hut Delivery di akhir bulan Agustus.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, Pizza Hut Delivery Indonesia atau biasa dikenal PHD kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo “My Box XL” menawarkan dua menu spesial PHD plus satu snack yang dapat dinikmati dengan harga Rp 63.636.

“Promo makan kenyang di tanggal tua kami berikan khusus untuk kamu,” tulis PHD Indonesia dalam keterangan caption di akun Instagram resminya.

“Kalian dapat menikmati Pizza, Pasta, dan Snack dalam satu box yang cocok buat makan siangmu hari ini,” sambungnya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa menikmati promo ini sebagai berikut:

- Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2023

- Promo berlaku di outlet PHD seluruh Indonesia.

(Outlet PHD Jakarta terdapat di PHD Petojo Utara, PHD Tebet, PHD Pasar Minggu. Sedangkan outlet PHD di Surabaya terdapat di PHD Dharma Husada, PHD Wonorejo, PHD Mejoyo)

- Promo ini berlaku untuk pembelian dine in, take away dan delivery

- Pembayaran dapat dilakukan menggunakan metode apapun, seperti cash ataupun QRIS dan lainnya.

Sumber (https://www.instagram.com/p/Cwg7dM2pgJL/)

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)