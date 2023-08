Usung Good Mining Practice, Wakil Indonesia Raih Penghargaan ASEAN Coal Awards 2023

Laporan Wartawan Tribunnews, Hasiolan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penghargaan ASEAN Coal Award 2023 yang diselenggarakan ASEAN Centre for Energy (ACE) di Bali Nusa Dua Convention Centre, akhir pekan lalu menjadi momen perusahaan energi nasional menorehkan prestasi.

Pada gelaran ini PT Multi Harapan Utama (MHU) dari MMS Group Indonesia yang menjadi wakil Indonesia meraih predikat 1st Runner Up untuk kategori pertambangan batubara skala besar.

Praktik tata kelola pertambangan yang baik ditunjukkan MHU melalui proposal dengan judul: "Towards Sustainability and Resiliency through Good Mining Practice."

Kepala Teknik Tambang MHU Aris Subagyo yang menerima penghargaan menyampaikan, capaian ini merupakan catatan bersejarah bagi MHU.

“Ini kali pertama kami memperoleh penghargaan di ajang ASEAN Coal Award, semoga hal ini menjadi pijakan positif agar kami dapat terus menjalankan operasi pertambangan yang baik dengan semangat keberlanjutan,” kata Aris dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (30/8/2023).

Menurut Aris, tantangan perusahaan pertambangan batubara dengan berbagai isu harus dijawab oleh semua pihak terkait melalui pembuktian pada praktik operasi yang baik dan selalu memperhatikan perlindungan lingkungan.

“Sehingga operational excellence yang dijalankan perusahaan dapat beriringan dengan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” kata Aris.

Adri Martowardojo, selaku perwakilan MMS Group Indonesia juga menyatakan rasa bangganya terhadap capaian MHU.

“Penghargaan ini merupakan milestone yang besar bagi MHU maupun MMS Group Indonesia, capaian ini harus terus ditingkatkan dengan terus menerapkan Good Mining Practice yang terbaik,” katanya.

Sebagai informasi, sjang ASEAN Coal Award 2023 ini berlangsung bersamaan dengan pertemuan Menteri Energi ASEAN (ASEAN Ministers on Energy Meeting, AMEM) ke-41 dan ASEAN Energy Business Forum (AEBF) 2023.

Penyelenggaraan agenda-agenda ini diharapkan dapat menciptakan ruang dan kesempatan setara antar sesama negara di regional ASEAN untuk dapat saling bahu-membahu meningkatkan kerjasama.

ASEAN Coal Awards diselenggarakan ACE sebagai komitmen negara-negara ASEAN dalam mengkampanyekan pertambangan batubara yang ramah lingkungan. Ajang ini digelar secara rutin setiap dua tahun sekali di mana tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah.