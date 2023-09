PLN ICON Plus Siapkan 203 Personil untuk Jaga Keandalan Jaringan di KTT ASEAN

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kedua kiri) didampingi Direktur Utama PLN ICON Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi (kiri) mengecek kesiapan Petugas PLN ICON Plus saat Apel Siaga Kelistrikan KTT ke-43 ASEAN, Kamis (31/8/2023) pagi di Istora Senayan, Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PLN ICON Plus. subholding Beyond kWh dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan IT menyiapkan 203 personil untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan pada 5 - 7 September 2023 di Jakarta.

Mereka akan bertugas secara shift selama 24 jam untuk menjaga kelancaran komunikasi dan konektivitas operasional PLN Group selama kegiatan tersebut.bekerja secara shift 24 jam. Kami juga memastikan kesiapan jaringan komunikasi untuk keandalan

"Kami membantu disisi kesiapan personil, dimana PLN ICON Plus menerjunkan 203 personil yang siaga pasokan listrik serta kebutuhan aplikasi pendukung selama masa siaga KTT ASEAN kali ini," ujar Direktur Utama PLN ICON Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi usai mengikuti kegiatan Apel Siaga Pengamanan Pasokan Listrik KTT ke-43 ASEAN.

Pihaknya juga memastikan kesiapan jaringan layanan PLN Mobile untuk mendukung operasional 74 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan 5 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) yang akan digunakan oleh kendaraan listrik selama KTT ASEAN.

"Monitoring dilakukan secara visualisasi melalui CCTV yang dimonitor 24 jam non stop," ujarnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, memimpin langsung Apel Siaga Pengamanan Pasokan Listrik KTT ke-43 ASEAN tahun 2023, Kamis (31/8/2023) pagi di Jakarta.

Apel Siaga untuk memastikan kesiapan seluruh PLN Group dalam mensukseskan event internasional. PLN telah berpengalaman dan sukses dalam mengamankan pasokan listrik di berbagai event internasional yang diselenggarakan di Indonesia.

Ari mengatakan, PLN ICON Plus memiliki pengalaman dalam mendukung PLN di berbagai acara besar di Indonesia. PLN ICON Plus berhasil memberikan layanan yang handal dan berkualitas tinggi sehingga dapat diandalkan.