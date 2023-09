Promo The Jungle Bogor: Diskon Tiket Masuk dengan Tunjukkan Kartu BPJS Kesehatan

TRIBUNNEWS.COM – Berikut promo spesial The Jungle Bogor pada bulan September 2023.

Taman rekreasi The Jungle Waterpark yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat kembali memberikan promo spesial bagi pengunjung yang memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Promo spesial tersebut berupa potongan harga tiket masuk The Jungle.

Untuk pengunjung yang dapat menunjukkan kartu BPJS Kesehatan memperoleh potongan harga tiket dengan rincian sebagai berikut:

- Hari Senin sampai Kamis hanya dikenakan tarif Rp 58.000 per orang

- Hari Jumat dikenakan tarif Rp 50.000 per orang

- Hari Sabtu dan Minggu Rp 68.000 per orang

“Buat kamu-kamu yang memiliki kartu BPJS Kesehatan, kalian bisa tunjukkan di loket tiket dan mendapatkan harga tiket khusus untuk masuk The Jungle,” tulis The Jungle Bogor di akun Instagram resminya.

Sebagai perbandingan, jika tanpa promo atau harga normal harga tiket masuk The Jungle Bogor pada Senin-Kamis dipatok seharga Rp 85.000 per orang, hari Jumat Rp 85.000 per orang, dan Sabtu-Minggu Rp 100.000 per orang

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo berlaku tanggal 1–30 September 2023

- Untuk menikmati promo di atas pengunjung wajib menunjukkan kartu BPJS Kesehatan di loket pembelian tiket

- 1 Kartu BPJS Kesehatan berlaku untuk maksimal 4 orang

- Tidak berlaku untuk double promo

