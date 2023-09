Genjot Kunjungan Wisatawan, Kemenparekraf Resmikan Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meresmikan Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin) dari berbagai daerah dengan jumlah anggota baru lebih dari 130 orang.

Peresmian berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara daring.

Dalam momen peresmian anggota baru yang pertama kalinya ini, Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin) mengusung tema acara yaitu “TRUST in Kemberin: Together aRe Unity and STrongness”.

Ketua Umum Asosiasi Kemberin Sean Richard Bangun mengapresiasi untuk anggota baru dari berbagai daerah. Beberapa daerah yang terjauh adalah seperti Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

“Acara ini bertujuan mempererat dan memperluas silaturahmi antar seluruh anggota Kemberin guna membangun sinergi & kolaborasi positif, mengenalkan Kemberin beserta program-programnya kepada seluruh anggota Kemberin, dan menyinergikan program Kemenparekraf untuk menggerakkan roda pariwisata Indonesia,” ucap Sean dikutip Senin (4/9/2023).

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemenparekraf, jumlah wisatawan mancanegara saat ini telah mencapai 5,2 juta untuk periode Januari-Juni 2023, dari target 8,5 juta di tahun 2023.

Lalu, jumlah wisatawan nusantara saat ini telah mencapai 434 juta untuk periode Januari-Juni 2023, dari target 1,2-1,4 miliar di tahun 2023

Ketua Panitia Mamduh Jamaludin menyampaikan bahwa pihaknya bersama-sama menyambut dan meresmikan keanggotaan baru Kemberin dengan harapan.

“Peresmian ini tidak hanya sekadar ceremonial saja, tetapi juga setelahnya mampu dikonversi menjadi kolaborasi, dedikasi, dan semangat bersama untuk mewujudkan visi dan misi dalam mendorong perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang sejalan dengan program Kemenparekraf,” ucapnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis kunjungan wisatawan dapat dioptimasi ke depan.

“Kami yakin dapat mencapai target dan membangun kemitraan yang kuat, serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan,” urainya.

Dengan kolaborasi dan sinergi antara Kemberin dengan Kemenparekraf, diharapkan dapat mendukung ketercapaian target pergerakan wisatawan nusantara yang lebih baik lagi dan penciptaan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih banyak lagi.