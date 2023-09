Soal Delapan Proyek Warisan ASEAN, Arsjad Rasyid: Jalan Kalau Ada Cuan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC/ABAC) Arsjad Rasjid memastikan bahwa, delapan proyek warisan ASEAN akan berlanjut sesuai dengan kepastian dari sektor keuangannya.

"Kita ingin memastikan ke cuannya (uang) itu, karena apa? Kalau enggak ada cuannya enggak berlanjut. Kita mastikan hal tersebut," ujar Arsjad kepada wartawan di Hotel Sultan, Senin (4/9/2023).

Arsjad bilang, delapan proyek warisan ASEAN ini dikhususkan untuk perusahaan swasta. Untuk itu persoalan dana adalah hal utama dalam memastikan keberlanjutan dari proyek tersebut.

Baca juga: 6 Tempat Wisata Gratis di Kuningan, Tawarkan Pemandangan Cantik dan Hits Banget

"Jadi jangan dilihat hari ini, tapi dilihatnya besok. Kenapa? Ini prosesnya berjalan, dan komitmen ini bukan seperti kita ini bukan perusahaan pemerintah. Ini semua perusahaan swasta yang harus kita dorong, harus kelihatan dulu cuannya ada ngga," jelasnya.

Arsjad yang juga sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia itu menyampaikan, melalui pertemuan bisnis kali ini diharapkan mampu mendorong investasi.

"Sekarang ini kan kita business matching, mereka bertemu, mereka berdiskusi, ini semuanya harapannya ke tadi mendorong investasi," ungkapnya.

Adapun terkait implementasinya, Arsjad bilang tengah berproses. Sebab kata dia, delapan proyek tersebut tidak bisa instan.

"Bukan berapa lama langsung. Ini proses in progres terus jalan. Ini semua prosesnya berjalan, karena kan semua ini bukan bisa seketika. Tapi yang penting ngga bisa instan. Jadi intinya kita dorong, dan sudah kelihatan semuanya, karena ini suatu proses," tutur dia.

Untuk informasi, ASEAN memiliki delapan proyek warisan yang mencakup dalam lima isu prioritas. Kelima isu prioritas meliputi transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, ketahanan kesehatan, ketahanan pangan, serta memfasilitasi perdagangan dan investasi (trade and investment) yang memprioritaskan UMKM ASEAN.

Baca juga: Rekomendasi 3 Tempat Wisata Dekat Stasiun LRT Jabodebek, Termasuk TMII

Sedangkan delapan proyek warisan ASEAN meliputi Wiki Entrepreneur, ASEAN QR Code, Marketplace Lending Platforms, ASEAN Net Zero Hub, ASEAN Carbon Centre of Excellence, ASEAN One Shot Campaign, The Inclusive Closed-Loop Model for Agricultural Products dan ASEAN Business Entity.