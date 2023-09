Daftar 5 Orang Terkaya di Indonesia, Low Tuck Kwong Paling Tajir, Ini Sumber dan Nilai Kekayaannya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majalah bisnis dan finansial asal Amerika Serikat yakni Forbes terus melakukan pembaharuan daftar orang terkaya di dunia, termasuk di Indonesia.

Menurut majalah Forbes, Low Tuck Kwong menempati posisi pertama orang terkaya di Tanah Air.

Kekayaannya sekitar 26 miliar dolar AS, atau Rp396,4 triliun (asumsi kurs Rp15.248 per dolar AS).

Kemudian, disusul oleh R. Budi Hartono menempati posisi kedua orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan 26 miliar dolar AS.

Di urutan ketiga, ada saudara dari R. Budi Hartono yakni Michael Hartono dengan kekayaan 24,8 dolar AS.

Lalu pada urutan keempat ada Prajogo Pangestu dengan kekayaan sekitar 8,5 miliar dolar AS. Dan pada urutan kelima terdapat nama Sri Prakash Lohia dengan kekayaan sekitar 6,8 miliar dolar AS.

Low Tuck Wong

Low Tuck Wong merupakan pebisnis batubara sekaligus pendiri Bayan Resources, yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri tambang di Kalimantan. Disinyalir, perusahaan tersebut merupakan sumber utama kekayaan Low Tuck Wong. Budi Hartono

Kemudian Budi Hartono bisnis utamanya bergerak di industri perbankan dan tembakau. Kedua perusahaan yang berkontribusi besar terhadap kekayaannya adalah Bank Central Asia (BCA) serta Djarum. Michael Hartono

Sama dengan kakaknya Budi Hartono, Michael Hartono juga menjadi pemilik saham terbesar Djarum dan BCA. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu yang merupakan orang terkaya nomor empat di Indonesia, memiliki bisnis yang besar lewat PT Barito Pacific Timber hingga PT Chandra Asri Petrochemical. Sri Prakash Lohia

Sri Prakash Lohia memiliki bisnis utama yang bergerak di industri petrokimia dan tekstil, yakni Indorama Corporation.

Profil Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong sendiri merupakan pendiri Bayan Resources, produsen batubara dan operator pelabuhan di Indonesia, melansir Bloomberg.

Perusahaan yang berbasis di Jakarta ini menjual sekitar 40 juta metrik ton batu bara dan melaporkan pendapatan sebesar 40,8 triliun rupiah ($2,9 miliar) pada tahun 2021.

Low juga Tuck Kwong merupakan pemegang saham terbesar Metis Energy, sebuah perusahaan energi terbarukan yang berbasis di Singapura.

Low Tuck Kwong sendiri merupakan pria kelahiran Singapura pada 17 April 1948.

Namun Pada tahun 1992, ia berganti kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Diketahui Low mulai memutuskan untuk pindah ke Indonesia pada 1972, dan pada tahun 1973, ia mendirikan PT Jaya Sumpiles Indonesia (JSI) yang bergerak di bidang konstruksi