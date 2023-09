Daftar Harga Pangan 6 September: Beras Turun, Paling Murah Dibanderol Rp11.500 per Kg

TRIBUNNEWS.COM – Simak pantauan harga pangan terkini di pasar tradisional di seluruh wilayah, Rabu (6/9/2023).

Harga beras di awal bulan September mulai mengalami penurunan.

Seperti beras kualitas premium yang kini dijual lebih murah ketimbang harga di akhir Agustus lalu.

Yakni turun dikisaran harga Rp 14.000 per kg.

Sementara harga beras premium anjlok menjadi Rp 12.900 per kg, mengutip data dari Badan Pangan Nasional.

Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas beras kualitas bawah 2 yang pagi ini dijual murah yakni Rp 11.500 per kg.

Tak hanya beras, harga minyak goreng kemasan juga dilaporkan turun menjadi 18.100 per kg.

Diikuti penurunan harga pada komoditas telur ayam yang kini dijual Rp 26.450 per kg .

1. Beras



- Beras Kualitas Bawah I : Rp 11.900 per kg.

Turun 5,93 persen atau Rp 750 dari harga sebelumnya yakni Rp 12.650 per kg



- Beras Kualitas Bawah II : Rp 11.500 per kg.

Turun 6,5 persen atau Rp 800 dari harga sebelumnya yakni Rp 12.300 per kg



- Beras Kualitas Medium I : Rp 12.900 per kg.

Turun 6,52 persen atau Rp 900 dari harga sebelumnya yakni Rp 13.600 per kg



- Beras Kualitas Medium II : Rp 12.450 per kg

Turun 8,12 persen atau Rp 1.100 dari harga sebelumnya yakni Rp 13.550 per kg



- Beras Kualitas Super I : Rp 14.000 per kg.

Turun 7,28 persen atau Rp 1.100 dari harga sebelumnya yakni Rp 15.100 per kg



- Beras Kualitas Super II : Rp 13.350 per kg.

Turun 8,25 persen atau Rp 1.200 dari harga sebelumnya yakni Rp 14.550 per kg



2. Gula Pasir



- Gula Pasir Lokal : Rp 14.400 per kg.

Turun 3,02 persen atau Rp 450 dari harga sebelumnya yakni Rp 14.850 per kg



- Gula Pasir Premium : Rp 15.300 per kg.

Turun 5,56 persen atau Rp 900 dari harga sebelumnya yakni Rp 16.200 per kg



3. Minyak Goreng



- Minyak Goreng Kemasan Bermerek I : Rp 20.050 per kg.

Turun 5,42 persen atau Rp 1.150 dari harga sebelumnya yakni Rp 21.200 per kg



- Minyak Goreng Kemasan Bermerek II : Rp 18.100 per kg.

Turun 8,82 persen atau Rp 1.750 dari harga sebelumnya yakni Rp 19.850 per kg



- Minyak Goreng Curah : Rp 14.650 per kg.

Turun 4,87 persen atau Rp 750 dari harga sebelumnya yakni Rp 15.400 per kg

4. Daging Sapi



- Daging sapi kualitas I : Rp 128.350 per kg.

Turun 6,99 persen atau Rp 9.650 dari harga sebelumnya yakni Rp 137.000 per kg



- Daging sapi kualitas II : Rp 123.350 per kg.

Turun 3,97 persen atau Rp 5.100 dari harga sebelumnya yakni Rp 128.450 per kg



5. Daging Ayam Ras



- Daging ayam ras segar : Rp 31.600 per kg.

Naik 11,11 persen atau Rp 3.500 dari harga sebelumnya yakni Rp 35.100 per kg



6. Telur Ayam



- Telur ayam ras segar : Rp 26.450 per kg.

Turun 13,48 persen atau Rp 4.200 dari harga sebelumnya yakni Rp 30.650 per kg



7. Cabai



- Cabai merah keriting : Rp 33.450 per kg.

Turun 29,8 persen atau Rp 14.200 dari harga sebelumnya yakni Rp 47.650 per kg



- Cabai merah besar : Rp 36.300 per kg.

Turun 20,74persen atau Rp 9.500 dari harga sebelumnya yakni Rp 45.800 per kg



- Cabai rawit hijau : Rp 23.450 per kg.

Turun 38,87 persen atau Rp 15.000 dari harga sebelumnya yakni Rp 38.450 per kg



- Cabai rawit merah : Rp 29.300 per kg.

Turun 34,89 persen atau Rp 15.000 dari harga sebelumnya yakni Rp 44.3000 per kg



8. Bawang



- Bawang merah : Rp 22.700 per kg.

Turun 24,08 persen atau Rp 7.200 dari harga sebelumnya yakni Rp 29.800 per kg



- Bawang Putih : Rp 37.400 per kg.

Turun 7,43 persen atau Rp 3.000 dari harga sebelumnya yakni Rp 40.400 per kg



