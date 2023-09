Bank Mandiri Sabet Lima Penghargaan Alpha Southeast Asia Awards 2023

TRIBUNNEWS.COM - Konsisten mengeksekusi transformasi bisnis dalam satu tahun terakhir, Bank Mandiri mampu membukukan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hal ini terbukti dari kinerja positif Bank Mandiri hingga tujuh bulan pertama 2023.

Per Juli 2023, Bank Mandiri secara bank only berhasil meningkatkan penyaluran kredit 10,16 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp 985,34 triliun. Kucuran pembiayaan tersebut ditopang oleh likuiditas yang memadai dengan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) 13,23 persen yoy menjadi Rp1.147,06 triliun.



Tak hanya berkomitmen mendukung pemulihan ekonomi melalui fungsi intermediasi, bank yang akan merayakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 pada 2 Oktober 2023 mendatang ini juga berkomitmen mengembangkan solusi perbankan terbaik bagi nasabah. Berkat capaian ini, Bank Mandiri berhasil mendulang lima apresiasi pada ajang Alpha Southeast Asia Awards 2023 yang digelar di Singapura, Kamis (7/9).

Dalam ajang penghargaan tahunan ini, Bank Mandiri dinobatkan sebagai yang terbaik di Indonesia dalam kategori Best Foreign Exchange Bank for Corporates & Financial Institutions, Best Foreign Exchange Bank for Hedging Requirements, Best Cash Management Bank, Best Digital Bank, dan Best Wealth Management Bank. Pengakuan ini berdasarkan penilaian atas kinerja Bank Mandiri pada masing-masing kategori dalam satu tahun terakhir.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menyatakan apresiasi ini merupakan pengakuan atas kerja keras Bank Mandiri dalam melakukan transformasi digital guna memenuhi kebutuhan transaksional nasabah yang semakin kompleks.

Baca juga: Ikuti AIPF 2023, Bank Mandiri Targetkan Investasi Pembiayaan Hijau untuk Memerangi Perubahan Iklim

“Dengan luasnya sebaran sektor yang menjadi bidang usaha nasabah kami, Bank Mandiri akan terus mengembangkan diri agar dapat beradaptasi dengan berbagai perkembangan bisnis terkini sehingga dapat memberikan solusi perbankan terbaik dan tumbuh bersama nasabah,” ungkap Eka, Kamis (7/9).

Lanjut Eka, penobatan Best Foreign Exchange Bank for Corporates & Financial Institutions yang diberikan kepada Bank Mandiri salah satunya dikarenakan inovasi dan perkembangan produk serta solusi transaksi finansial nasabah secara berkelanjutan. Dengan dukungan digital, nasabah korporasi maupun institusi keuangan dapat memaksimalkan efisiensi dalam proses transaksi jual beli valuta asing (valas) di Bank Mandiri.

SVP Treasury Bank Mandiri Ari Rizaldi menambahkan, penobatan Best Foreign Exchange Bank for Hedging Requirements lantaran perseroan memiliki produk hedging yang beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Produk ini meliputi FX Forward, FX Par Forward, FX Swap, FX Option, Mandiri Call Spread, Interest Rate Swap, dan Cross Currency Swap.

Untuk kebutuhan investasi, Bank Mandiri juga menyediakan berbagai produk seperti Mandiri Deposit Swap, Mandiri Market Linked Deposit, Mandiri Dual Currency Investment, dan Surat Berharga. Pilihan produk investasi ini juga dapat disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi nasabah.

Layanan transaksi jual beli valas secara daring dapat dinikmati melalui layanan digital Kopra by Mandiri. Sehingga, nasabah bisa melakukan transaksi jual beli valuta asing secara online dan real time dengan berbagai keunggulan seperti harga spesial.

Baca juga: Siapkan Reward TV hingga iPhone 13, Bank Mandiri Manjakan Nasabah dan Beberkan Promo Harpelnas 2023

“Transformasi digital ini juga memungkinkan proses dealing kurs secara end-to-end dari upload dokumen underlying, deal kurs jual beli, dan melakukan penyelesaian transaksi (settlement) tanpa harus menghubungi dealer maupun datang cabang,” tutur Ari.

Berkat layanan yang lengkap dan mudah tersebut, Bank Mandiri berhasil mencatatkan pertumbuhan volume transaksi foreign exchange nasabah tumbuh 12,44 persen yoy per Juli 2023. Seiring dengan itu, pertumbuhan volume transaksi foreign exchange nasabah melalui Kopra melonjak 112 persen yoy di tujuh bulan pertama 2023.

Adapun pencapaian Bank Mandiri dalam meraih Best Cash Management Bank in Indonesia didukung antara lain oleh upaya transformasi digital perseroan dalam memberikan kenyamanan bertransaksi bagi Nasabah Wholesale melalui super platform Kopra by Mandiri. Hasilnya, hingga Juli 2023, terdapat 728 ribu nasabah yang telah merasakan solusi keuangan terbaik dari layanan Cash Management Bank Mandiri, atau naik 24,10 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Eka menyebut frekuensi transaksi Cash Management Bank Mandiri berhasil meningkat 15,04 persen menjadi 605,16 juta transaksi per Juli 2023, dengan volume tumbuh 10,93 persen menjadi Rp10.673 triliun. Transaksi Cash Management ini mencakup pada layanan Kopra Cash Management, Kopra Cash Lite, Kopra Host to Host Payment, Kopra Smart Account, Mandiri Bill Collection, Mandiri e-Tax, dan Mandiri Auto Debit.

“Bank Mandiri secara berkelanjutan melakukan pengembangan fitur-fitur untuk dapat mempermudah proses pembayaran, penerimaan, serta pengelolaan likuiditas nasabah Cash Management. Di tahun 2023, beberapa fitur Kopra Cash Management yang ditawarkan ke nasabah sudah dapat digunakan di luar negeri dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan nasabah yang berada di luar negeri agar dapat tetap melakukan transaksi bisnis dengan mudah dan cepat,” tambah Eka.

Baca juga: Dukung Keuangan Berkelanjutan, Bank Mandiri Ikut Sukseskan AIPF