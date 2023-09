Cerita Gunawan Suharno, Pebisnis Teh Artisan Tampil di Wiki Export 2023 Jepang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gunawan Suharno, pengusaha UMKM yang berbisnis teh artisan kini berhasil menjadi bagian dari rantai pasok global. Sehari-harinya, Gunawan Suharno adalah pemilik House of Tea.

Dia bercerita pengalamannya membawa teh artisan asli Indonesia ke pasar global.

House of Tea merupakan salah satu UMKM binaan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) yang terpilih berpartisipasi di Wiki Export 2023 di Jepang pada Agustus 2023.

SETC merupakan program pemberdayaan UMKM yang digagas PT HM Sampoerna Tbk. bawah payung Program Keberlanjutan Sampoerna Untuk Indonesia (SUI).

Wiki Export yang diluncurkan pada 2022, digagas Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bersama Japan External Trade Organization (JETRO). Tujuannya, meningkatkan skala perusahaan menengah untuk menjadi bagian dari rantai pasokan global.

Bagi Gunawan, kesempatan mengikuti Wiki Export 2023 menjadi kejutan yang luar biasa bagi House of Tea.

“Bukan surprise lagi, untung saja jantung saya kuat. Ketika dikabarin, Subhanallah ini apa lagi yang diberikan Allah kepada saya melalui SETC,” kata Gunawan yang berlatar belakang pilot helikopter.

Gunawan tak pernah terpikir menjadi petani teh. Pada tahun 1985, ia mulai bergelut dengan teh karena harus meneruskan usaha orangtuanya.

“Saya masuk ke petani, sebenarnya musibah membawa berkah. Itu yang saya rasakan, karena apa? Karena saya pendidikan bukan pertanian, tapi latar belakangnya adalah seorang pilot. Saya saat itu spesialis pilot helikopter,” kisah Gunawan.

Ia mengaku membutuhkan waktu beberapa tahun untuk benar-benar mendalami mencintai teh. Titik baliknya saat tahun 1987, kala Gunawan harus menangani kontrak ekspor teh ke Italia.



“Dari situ, hari demi hari harus berhadapan dengan tanaman teh dan produksi teh,” ujar dia.

Interaksi yang intens dengan para pembeli dari sejumlah negara yang sangat memahami teh, memaksa Gunawan untuk menyelami dunia teh lebih jauh.



Lama kelamaan, ia melihat sesuatu yang unik dari teh. Keunikan itu, menurut dia, dari satu tanaman teh bisa diolah menjadi berbagai macam varian.

Di sinilah kecintaannya terhadap teh mulai muncul. Dari awalnya terpaksa, kini jadi cinta. “Awalnya saya tidak tertarik, hingga mulailah mencintai dan mengenal teh,” kata Gunawan.



Pada 2009, Gunawan mulai mencoba menggeluti teh artisan, dan masih berjalan hingga saat ini.

Awalnya, ia memasarkan teh artisan ini di lingkungan terbatas, seperti keluarga dan teman-temannya. Setelah melihat ada potensi pasar yang menjanjikan, Gunawan mendirikan usahanya sendiri, House of Tea, pada 2011.

Empat tahun berikutnya, 2015, didirikanlah kafe House of Tea yang berlokasi di kawasan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan.



“Alhamdulillah saat ini House of Tea berdiri sendiri. House of Tea lebih ke membina petani kecil,” ujar Gunawan.



House of Tea memproduksi teh dari perkebunan teh yang ada di beberapa wilayah seperti Cianjur, Jawa Barat; Solok, Sumatera Barat; Batam, Kepulauan Riau; dan Kulon Progo, DI Yogyakarta.

Gunawan mengaku tak punya sejengkal tanah pun yang di atasnya ditanami tanamah teh, dia memilih untuk mengajak para petani untuk bermitra.