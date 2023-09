Tiga Pembelajaran dari Top Governance, Risk and Compliance Award 2023

Acara puncak penganugerahan Top Governance, Risk, and Compliance (GRC) Awards 2023 di Jakarta, Kamis (6/9/2023).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Acara puncak penganugerahan Top Governance, Risk, and Compliance (GRC) Awards 2023 yang diselenggarakan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICOPI (Institute Compliance Professional Indonesia), PaGI (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia) baru saja diselenggarakan di Jakarta, Kamis (6/9/2023).

Kegiatan ini merupakan apresiasi kepada perusahaan yang dinilai berkinerja baik dan telah menerapkan GRC dalam pengelolaan usaha bisnisnya.

“Selain kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan, di dalam Top GRC Awards juga banyak aspek pembelajaran bersama di bidang implementasi GRC, khususnya bagi perusahaan-perusahaan peserta,” kata Ketua Penyelenggara Top GRC Awards 2023 M Lutfi Handayani dalam sambutan di acara puncak penganugerahan Top GRC Awards 2023.

Pembelajaran bersama tersebut, di antaranya adalah, pertama, adanya sesi nilai tambah dalam kegiatan wawancara penjurian.

Dalam sesi tersebut, Dewan Juri memberikan saran dan masukan kepada perusahaan peserta untuk peningkatan implementasi GRC ke depan.

Pembelajaran yang kedua adalah, webinar Top GRC Awards yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2023. Dalam webinar ini perusahaan-perusahaan sesama peserta, dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam hal implementasi GRC di perusahaannya. Webinar diikuti oleh hampir 500 peserta.

Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah, GRC Summit, yang menghadirkan pakar GRC atau pembicara internasional, agar mendapatkan update dan tren pengembangan dan implementasi GRC ke depan.

Baca juga: PP Presisi Terapkan GRC dalam Menggenjot Bisnis Berkelanjutan

GRC Summit yang disenggarakan di Yogyakarta pada 24-25 Agustus 2023, merupakan satu rangkaian kegiatan bersama dengan penyelenggaraan Top GCR Awards.

Dari 900-an perusahaan di Indonesia, Pos Indonesia berhasil meraih sejumlah penghargaan dari ajang tersebut.

Baca juga: Perusahaan Indonesia Perlu Terapkan GRC dan 4 Pilar Governansi Korporat

Adapun penghargaan yang diperoleh Pos Indonesia sebagai berikut:

1. Top GRC Awards 2023 # 5 Star

2. The Most Committed GRC Leader 2023 diraih oleh Faizal Rochmad Djoemadi selaku Direktur Utama Pos Indonesia

3. The High Performing Board of Commissioners on GRC 2023 diraih oleh Jajaran Komisaris Pos Indonesia

4. The High Performing Chief Financial Officer & Risk Management Director on GRC 2023 diraih oleh Endy Pattia Rahmadi Abdurrachman selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.