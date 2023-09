Promo Waroeng Steak: Nikmati Tiga Menu Best Seller Cukup Bayar Rp 39.000, Berlaku di Karawang

Dalam rangka memperingati HUT ke-390 Karawang, Waroeng Steak menawarkan promo spesial untuk 3 menu best seller cuma dengan Rp 39.000.

TRIBUNNEWS.COM – Berikut promo spesial Waroeng Steak & Shake spesial HUT ke-390 Kota Karawang.

Waroeng Steak & Shake kembali menawarkan promo spesial dalam rangka memperingati hari jadi Kota Karawang, Jawa Barat.

Dalam hal ini, Waroeng Steak & Shake memberikan harga spesial untuk tiga menu Best Seller yang dapat dinikmati seharga Rp 39.000.

“Dalam rangka HUT Karawang ke-390, Waroeng Steak & Shake memberikan promo khusus untuk kamu yang ada di Karawang,” tulis Waroeng Steak dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

Adapun tiga menu yang mendapat promo tersebut yakni:

Baca juga: Promo KFC Combo Attack: Nikmati 4 Menu KFC Mulai dari Rp 19.000, Ini Syaratnya

- Chicken Double plus Milkshake Special

- Chicken BBQ Grill plus Milkshake Special

- Beef Slice Eggstra plus Milkshake Special

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo spesial HUT Karawang berlaku dari tanggal 12 - 16 September 2023

- Promo hanya berlaku di Waroeng Steak & Shake Karawang selama jam operasional outlet

(Outlet Warong Steak terdapat di Jl. Galuh Mas Raya Dusun 4 Jatimulya No.152B, Sukaharja, Telukjambe Timur).

- Promo hanya berlaku untuk pembelian langsung di outlet (dine in dan take away, tidak berlaku online)

- Harga sudah termasuk pajak (Untuk struk harga sebelum pajak akan tertulis Rp. 35.455

- Pastikan Steaklovers memberi keterangan "Promo HUT Karawang 390" pada saat pemesanan

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)