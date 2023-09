Nex-BE Fest 2023 Hasilkan 750 Potensi Sinergi Strategis BUMN dan Startup

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - MDI Ventures, Telkomsel Mitra Inovasi (TMI) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar kegiatan Next Billion Ecosystem Festival (Nex-BE Fest) untuk menjembatani peluang solusi digital dan sinergi baru dari startup digital ke dalam ranah BUMN dan berbagai unit bisnis di lingkungan Telkom Group.

Tahun ini, MDI Ventures dan TMI memperluas kerjasamanya dengan program akselerator Kominfo, HUB.ID, untuk memperbesar dampak sinergi BUMN dan startup.

Acara ini diikuti 500 peserta dari sektor privat, universitas, BUMN, dan lini bisnis Telkom Group yang mengikuti match-making dengan startup di portofolio MDI Ventures, TMI dan HUB.ID.

Hasilnya, ada sekitar 750 sesi match-making yang menghubungkan 80 peserta startup dan 80 mitra bisnis yang hadir dalam total 12 sesi.

CEO MDI Ventures Donald Wihardja mengatakan, sejak pertama kali diselenggarakan di tahun 2019, Nex-BE Fest mendukung pengembangan ekosistem digital BUMN dan startup melalui total 498 business matchmaking.

"Hingga pada pertengahan tahun 2023, tercatat nilai sinergi antara startup dan BUMN mencapai lebih dari 686 juta dolar, begitupun dengan jumlah peserta yang meningkat sebesar 3,2x lipat, pertemuan bisnis meningkat sebesar 5,4x,dan nilai sinergi yang dihasilkan juga ikut meningkat 2,7x lipat dari awal penyelenggaraannya," kata Donald di Jakarta, Kamis 14 September 2023.

Para startup dan perusahaan BUMN dan swasta peserta HUB.ID x Nex-BE Fest 2023 dapat melakukan eksplorasi mendalam untuk memahami kebutuhan bisnis masing- masing, sekaligus bertukar solusi sesuai dengan kapabilitas yang mereka miliki.

"Inilah yang menjadi esensi utama dari Nex-BE Fest, yakni menggali peluang sinergi baru yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan bisnis startup dan juga perusahaan BUMN hingga swasta yang berpartisipasi,” kata Donald Wihardja.

Potensi kolaborasi strategis antara BUMN dan startup terwujud dalam penandatanganan proyek baru dari kedua belah pihak.

Di acara ini terdapat pula beberapa sinergi menarik seperti Cakap & PT Metra-Net yang menandatangani kerjasama pemasaran referral; FitAja dan Admedika yang bekerjasama dalam pengembangan ekosistem digital kesehatan.

Kemudian Opsigo dan Kimia Farma yang bersama mengelola kebutuhan pariwisata korporasi; Privy dan Telkomsel MSight yang mengembangkan solusi tanda tangan digital untuk sektor perusahaan; hingga RunSystem dan Telkom Property yang menunjang pengimplementasian Enterprise Resource Planning (ERP).

Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom Group mengatakan,melalui HUB.ID X NEX-Be Fest 2023, pihaknya dapat menggali potensi sinergi dan ide-ide inovatif yang diharapkan dapat memberi dampak yang real dan signifikan bagi ekonomi digital Indonesia.

"Hal tersebut diwujudkan melalui business matchmaking antara startup-startup portfolio MDI & TMI, dengan berbagai perusahaan Telkom Group dan juga BUMN lainnya,” ungkapnya.

Penyelenggaraan event ini juga dimeriahkan dengan malam penganugerahan bagi sinergi terbaik yang berhasil terjalin. Pemenang untuk kategori The Best Synergy Collaboration diraih oleh Opsigo dan Mitra Tours (Patrajasa Pertamina) untuk mengelola kebutuhan pariwisata korporasi.

Ajang ini juga menghadirkan dua diskusi panel, dengan tema “Accelerate Digital Ecosystem Building through startup x Enterprise Collaboration” dan sesi kedua yang mengusung tema “Moving Beyond Digital Experimentation to AI Initiatives at Scale”.

Sesi pertama membahas cara menavigasi tantangan kolaborasi hingga pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang, serta mengeksplorasi studi kasus tentang bagaimana kemitraan lintas sektor dapat mendorong transformasi digital.

Diskusi panel kedua menggali lebih dalam tentang transisi penting dari eksperimen digital ke implementasi strategis inisiatif AI yang dapat menentukan arah perkembangan industri kedepannya.