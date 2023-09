Presiden Jokowi Didampingi Mendag Kunjungi Pasar Johar Karawang, Pastikan Stok Bahan Pokok Aman

TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat, hari ini (14/9/2023).

Kunjungan ini dalam rangka untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok aman.

Dalam kunjungan ini, Zulhas juga mendampingi Presiden Jokowi mengecek langsung harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, cabai, hingga bawang merah.

Menurut Presiden, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Johar masih dalam kondisi yang stabil.

“Tadi kita cek semuanya baik, hanya satu (yaitu) beras yang belum turun,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai meninjau Gudang Bulog Purwosari, Jawa Barat.

Sementara Mendag mengungkapkan, semua harga bahan pokok turun.

“Harga-harga alhamdulillah turun, telur di bawah Rp 30 ribu (per kg), cabai Rp 20 ribu (per kg), bawang di bawah Rp 30 ribu (per kg). Semua harga turun, bagus di Karawang,” ujar Zulhas dalam kunjungan di Pasar Johar, Kamis (14/9/2023).

Terkait persedian bahan pokok, Zulhas mengatakan ketersediaan barang melimpah. Menurutnya, rantai pasok yang lancar akan berdampak terhadap stabilitas harga bahan pokok.

“Supply melimpah. Stok lebih, makanya harga turun,” ucapnya.

Di samping mengecek harga bahan pokok, Zulhas juga turut mendampingi Jokowi membagikan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat di sekitar Pasar Johar.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, penyaluran bantuan beras ini akan dilakukan pada September-November 2023.