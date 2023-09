Promo KFC: Nikmati 7 Ayam Cukup Bayar Rp 93.000, Berlaku Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial KFC di bulan September.

KFC lagi-lagi memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

Promo bertajuk “The Best Thursday” menawarkan harga spesial untuk pembelian 7 potong ayam KFC.

“Kenikmatan ayam KFC dikali 7 tiap hari Kamis bayarnya cuma Rp 93 ribu an aja,” tulis KFC Indonesia di akun Instagram resminya.

“Add on K-Chicken Sauce dapat dibeli secara terpisah seharga Rp 5.000 sebelum pajak,” sambungnya.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan untuk bisa mendapatkan promo ini adalah sebagai berikut:

- Promo “The Best Thursday” berlaku hanya di hari Kamis selama bulan September;

- Promo ini berlaku untuk pembelian dine in, take away, drive thru, home delivery, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace;

⁠- Bisa memilih ayam Crispy, O.R., atau Mix (Crispy + O.R.);

- Ayam terdiri dari 4 potongan besar dan 3 potongan kecil;

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah;

- Harga aplikasi marketplace berbeda sesuai dengan kebijakan aplikasi.⁠

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)