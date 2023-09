Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Icon Plus Bangun Kolaborasi dengan Hyundai KEFICO

Penandatanganan kerjasama antara PLN Icon Plus dengan Hyundai KEFICO untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, Jumat 15 September 2023.

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PLN Icon Plus Subholding Beyond kWh dari PT PLN (Persero) membangun kolaborasi dengan PT DAT Mobility Systems, anggota konsorsium Hyundai KEFICO yang terdiri atas : E3 Mobile Incorporate, Hyundai KEFICO Corporation dan PT DAT Mobility Systems untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Kerjasama ini sekaligus untuk mendorong transisi menuju energi hijau di sektor transportasi sebagai bagian dari program pemerintah untuk Green Energy Transition di Indonesia.

Penandatanganan kerjasama dilakukan di Jakarta, Jumat (15/9/2023) oleh Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Kim Young Keun, Direktur PT DAT Mobility Systems, dari perwakilan Konsorsium Hyundai KEFICO.

Turut hadir pula direksi PLN Icon Plus, diantaranya Direktur Electricity Related Business, Chipta Perdana, Direktur Bisnis Konektivitas, Sigit Witjaksono, Direktur Keuangan, Teguh Widhi Harsono dan Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi, Daru Tri Tjahjono. Dari Konsorsium Hyundai KEFICO hadir Direktur Utama DAT Mobility System, Jason, Direktur Operasi DAT Mobility System, Ryan Kim dan General Manager Hyundai KEFICO, Jai Un Chun.

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi menyampaikan harapannya atas kerjasama yang ditandatangani dengan pihak konsorsium Hyundai KEFICO selain akan memberikan added value bagi kedua perusahaan, juga sebagai solusi energi hijau atau Green Solution dari PLN Icon Plus dalam menuju transisi energi hijau melalui ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"PLN Icon Plus akan terus mendukung program pemerintah dalam transisi menuju energi hijau di Indonesia, diantaranya dengan ekosistem kendaraan listrik. Green Solutions dari PLN Icon Plus diantaranya adalah mendukung hadirnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan memperkuat kemitraan" ujar Ari Rahmat.

"Semoga dengan kerjasama PLN Icon Plus dengan konsorsium Hyundai KEFICO ini, besar harapan kami dapat ikut serta membantu program pemerintah melalui pengembangan ekosistem mobilitas mikro kendaraan listrik, khususnya untuk kendaraan bermotor listrik roda dua di Indonesia" lanjut Ari Rahmat.

PLN Icon Plus menggandeng konsorsium Hyundai KEFICO, sebagai perusahaan teknologi terkemuka asal Korea Selatan yang telah berpengalaman dalam mengembangkan teknologi untuk kendaraan listrik.

Melalui kolaborasi ini PLN Icon Plus akan memanfaatkan keahlian Hyundai KEFICO dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

General Manager Hyundai KEFICO Jai Un Chun menyampaikan pihaknya siap bekerjasama dengan PLN ICON Plus untuk membantu program transisi energi bersih di Indonesia.

"Kerjasama ini dapat menjadi langkah maju bagi kedua perusahaan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui ekosistem kendaraan listrik" sebut Jai Un Chun.

Dengan dukungan optimal dari pemerintah, industri dan masyarakat, diharapkan transisi menuju energi hijau di sektor transportasi melalui ekosistem kendaraan listrik dapat terwujud.