Pengembang Besar Borong Penghargaan Indonesia Property Awards ke-9

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah grup pengembang properti kakap memborong penghargaan di ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards Tahunan ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat 14 September 2023.

Grup pengembang besar yang banyak memborong penghargaan tersebut diantaranya Sinar Mas Land, Summarecon Agung Tbk, Paramount Land, Central Group dan lain-lain.

Sinar Mas Land mendominasi penghargaan dengan meraih predikat paling bergengsi Best Developer dan menjadi kemenangan keempat pengembang ini di kategori tersebut. Pengembang yang sama juga mendapatkan Pengakuan Khusus di bidang ESG.

Sinar Mas Land meraih predikat Best Developer untuk pengembangan mega township BSD City dan pengembangan smart building Knowledge Hub.

Penghargaan lainnya yang didapat grup ini adalah Best Breakthrough Developer, dan Best Lifestyle Developer, Best Housing Development (Indonesia) dan Best Luxury Housing Development (Greater Jakarta).

Pengembang Summarecon Group meraih 6 penghargaan untuk pengembangan kota mandiri Summarecon Bekasi dan Summarecon Bandung; pengembangan perumahan Jasmia Residence Summarecon Crown Gading dan Alderwood Residence; dan pengembangan kondominium Rainbow Springs Condovillas.

Agung Sedayu Group meraih Best Hospitality Developer untuk proyek Ginza Beachwalk PIK2. Bersama Salim Group pengembang ini meraih dua gelar bersama untuk proyek Golf Island PIK (Kawasan Pantai Maju) & Riverwalk Island PIK (Kawasan Pantai Kita) dan green development Central Market PIK.

Penghargaan Best Boutique Developer diberikan kepada PT Mitra Bangun Prasada untuk proyek Cimanggis Golf Estate.

Sementara itu, Paramount Land meraih Best Commercial Developer, kategori pembangunan perumahan kelas atas untuk proyek Matera Residences. Perennial Holdings Pte. Ltd, PT. Cipta Harmoni Lestari, dan CNQC Realty (Pasifik Selatan), meraih tiga gelar juara untuk proyek The Sanctuary Collection.

Sementara, Loemongga Haoemasan, Presiden Direktur Asiana Group, meraih predikat Indonesia Real Estate Personality of the Year dan menjadi wanita pertama yang meraih gelar tersebut.

CEO dan Managing Director, PropertyGuru Group Hari V Krishnan mengatakan, para penerima penghargaan ini merefleksikan kepiawaian para pengembang dalam memenuhi kebutuhan properti di masyarakat yang terus berkembang.

GM PropertyGuru Asia Property Awards and Events Jules Kau mengatakan, para pengembang terbaik mampu menciptakan properti residensial dan komersial yang menggabungkan konsep modern dan desain bagus dengan gaya hidup dan elemen alam.

"Kami berharap dapat mendukung industri real estat Indonesia yang menetapkan tolok ukur baru dalam pengembangan dan desain di tahun-tahun mendatang," ujar.

Para juri ajang penghargaan ini adalah Vivin Harsanto, Direktur Senior dan Kepala Penasihat JLL Indonesia; Alex Bayusaputro, pendiri dan Managing Partner serta Direktur Kreatif Genius Loci; M. Archica Danisworo, Direktur Desain PDW Architects; Bagus Adikusumo, Direktur PT Colliers Internasional Indonesia; Cornel B. Juniarto, dari Deloitte Legal; Djinadi Gunawan, Direktur Pelaksana PT Meinhardt Indonesia; Doddy A. Tjahjadi, Direktur Pelaksana, PTI Architects; Hendra Hartono, CEO PT Memimpin Layanan Properti Indonesia; dan Lina Gan, pemimpin redaksi Indonesia Design.

Proses penjurian ini mendapat pengawasan dari HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan - HLB Indonesia untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kredibilitas proses seleksi.

Pemenang PropertyGuru Indonesia Property Awards di ajang ini berhak maju ke Grand Final PropertyGuru Asia Property Awards ke-18 pada 8 Desember di Bangkok, Thailand, berkompetisi dengan pemenang dari sejumlah negara di Asia Tenggara, India, Cina, Jepang, dan Australia.