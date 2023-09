Puluhan Perusahaan Raih Penghargaan Indonesia Original Brands & Most Reputable Companies 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah perusahaan meraih penghargaan di ajang Indonesia Original Brands 2023.

Perusahaan yang merupakan merek-merek asli Indonesia itu mendapat penghargaan berkat pengakuan dalam menciptakan kepuasan, loyalitas dan advokasi pelanggan.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Wakil Pemimpin Redaksi Majalah SWA, Kusnan M. Djawahir dalam acara Indonesia Original Brands & Most Reputable Companies 2023: Building Great Reputation in the Fast Changing Era: Brands and Companies di Jakarta, akhir pekan lalu.

Adapun merek-merek asli Indonesia yang mendapatkan penghargaan Indonesia Original Brands 2023 antara lain MS Glow (kategori Skincare), Federal Oil (kategori Oli Motor), Indocafe Coffeemix (Kopi Instan), Madu TJ (Madu), FreshCare (Minyak Angin Aromatherapy).

Kemudian Hotin Cream (Krim Nyeri Otot), Campina (Es Krim), Ladaku (Merica Bubuk), LM Antam (Logam Mulia/Emas Batangan), Polytron (Lemari Es, Mesin Cuci, AC), PT Bank Syariah Indonesia (Bank Syariah), Solaria (kategori resto berjaringan) serta TIKI (Kurir).

Wakil Pemimpin Redaksi Majalah SWA Kusnan M. Djawahir mengungkapkan, branding merupakan hal yang sangat penting di era digitalisasi.

Saat ini, dunia bergerak cepat namun branding tetap menjadi hal yang sangat krusial.

“Penghargaan Indonesia Original Brands 2023 ini sudah berlangsung selama 12 tahun. Penilaian dilakukan oleh 5.000 pelanggan yang kami survei dan tersebar di 6 kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya," kata dia.

"Parameter yang diukur dalam penghargaan Indonesia Original Brands 2023 adalah Kepuasan Pelanggan, Loyalitas Pelanggan, Advokasi Pelanggan, dan Daya Saing terhadap Merek Asing,” kata Kusnan.

Untuk kali pertama, Majalah SWA dan Business Digest juga memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang mampu membangun dan menjaga reputasi perusahaan mereka sehingga mendapatkan persepsi yang positif di masyarakat melalui Indonesia Most Reputable Companies Award 2023.

GM External Corporate Communication Telkomsel Aldin Hasyim mengungkapkan, Telkomsel memerlukan waktu panjang dalam membangun reputasi perusahaan dari perusahaan telekomunikasi menjadi perusahaan digital telko.

“Perjalanan menjadi perusahaan digital telko itu sebenarnya diawali mimpi Telkom untuk bisa mempunyai produk seperti Youtube, Netflix atau Spotify. Namun itu bukan hal yang mudah karena tidak gampang dan apabila sudah dibuat apakah laku di pasar?” ungkap Aldin.

Karena itu, Telkom kemudian mendirikan perusahaan ventura pada 2019 yang mempunyai 17 portofolio seperti Halodoc, Kredivo dan Sicepat.

Menurut Aldin, baru pada 2020, Telkom memutuskan investasi di salah satu platform nasional sebesar Rp6,4 triliun yang diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Tahun ini Telkom resmi mengelola Indihome sehingga akhirnya lengkap mempunyai layanan seluler, fix broadband, fix wireless access dan kemudian menggabungkan semuanya menjadi TelkomselOne.

“Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam membangun reputasi perusahaan antara lain identitas perusahaan, arah bisnis, manajemen komunikasi yang efektif serta budaya perusahaan,” jelas Aldin.

Adapun perusahaan yang mendapatkan penghargaan Indonesia Most Reputable Companies Award 2023 antara lain PT Prudential Life Assurance (kategori Asuransi Jiwa), PT Pertamina (Persero) (Energi), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) (BUMN Public Service).

Kemudian PT Panasonic Gobel Indonesia (Consumer Electronic), PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) (Internet Broadband), PT Agung Podomoro Land Tbk (Properti), PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk & PT. Telkomsel (Telekomunikasi).

Lalu PT Tempo Scan Pacific Tbk (Farmasi) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (Perusahaan Penjaminan), PT Jasa Raharja (Asuransi Sosial), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Bank BUMN), serta Astra Credit Companies (Multifinance).