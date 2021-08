GAP Vape Bantu Pekerja Informal Terdampak Pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Overseas Marketing Director of GAP VAPE Jason membagikan Caring Box kepada para pekerja lapangan di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (24/8/2021). Pembagian Caring Box oleh GAP VAPE ini merupakan bagian dari Kampanye Kepedulian Together with You selama masa pandemi COVID-19 yang akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN