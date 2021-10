Anies Baswedan Imbau Warga Ajak Kelaurga yang Lansia Ikut Vaksin Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Trend penurunan kasus covid-19 disebut-sebut terus terjadi dengan angka yang cukup siginifikan. Salah satunya yaitu daerah DKI Jakarta.

Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat sebuah postingan dari tangkapan layar akun Twitter @drpriono1.

Diketahui pemilik akun tersebut merupakan Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Pandu Riono.

Dalam postingan tersebut, menyatakan jika angka mortalitas pasien Covid-19 cukup rendah.

Dan mereka yang meninggal Covid-19 karena belum divaksin sebelumnya.

Artinya, cakupan vaksin Covid-19 perlu diperluas lagi. Terutama pada pihak yang berisiko seperti lansia.

Dasawisma membantu membujuk seorang lansia di wilayah Jakarta Timur dalam percepatan vaksinasi Covid-19. (Dok. Wakil Sekretaris 1 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta, Chairunnisyah Nasution)

Harapannya tentu angka kematian pada Covid-19 adalah nol.

Anies, pada postingannya tersebut pun meminta tolong pada masyarakat. Untuk menanyakan apakah ada lansia yang belum divaksin pada setiap keluarga.

"Bolehkah saya meminta tolong? Tanyakan di WhatsApp grup keluarga besar. Apakah ada lanjut usia yang belum divaksin," tulisnya pada akun Facebook, Jumat (1/10/2021).

Ia pun mengatakan dengan mengajak para lansia vaksin, adalah bukti dari kita menyayangi mereka. Selama tidak ada kendala medis, vaksin Covid-19 sangat dianjurkan.

"Sayangi mereka, ajak untuk vaksin selama tidak kendala medis. Umur ditangan Allah, tapi ikhtiar itu wajib. Kita tunaikan ikhtiar itu, ajak untuk vaksinasi," tulisnya lagi.