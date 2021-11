Dokter Inspiratif Harap Masyarakat Tak Termakan Isu Bisnis PCR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam menangani Covid-19 sudah sangat layak untuk diapresiasi.

Termasuk di dalamnya adalah para menteri dan semua stakeholder di Indonesia.

Demikian disampaikan dokter muda Sumatera Utara yang juga dokter inspiratif Kemenkes RI, dr. Okti P Tambunan, saat dimintai tanggapannya terkait dengan penanganan Covid-19 di Indonesia, Rabu (10/11/2021).

"Bahkan berdasarkan data John Hopkins University CSSE, Indonesia menjadi one of the best in the world dalam menangani kasus Covid-19," ungkap Okti.

Terkait isu dan rumors yang berkembang soal bisnis alat swab atau PCR yang dituduhkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Okti menilai isu-isu selama pandemi ini banyak sekali berkembang dan faktanya tidak bisa dibuktikan baik secara hukum, kesehatan ataupun ekonomi.

"Mungkin ini ada kebutuhan atau urusan politik pihak tertentu untuk menuduh. Jadi selama belum bisa dibuktikan sebaiknya masyarakat tidak termakan oleh isu yang beredar," saran Okti.

Okti pun berharap kepada pemerintah untuk siap menyambut keadaan yang mungkin akan normal kembali.

Dalam kondisi ini maka pemerintah juga harus sudah siap menghadapi perubahan yang terjadim setelah apa yang sudah dilewati selama dua tahun ini.

"Selain itu, pemerintah juga harus masifikasi vaksinasi Covid-19 ke seluruh Indonesia dan seluruh kalangan usia," jelas Okti.