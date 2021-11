Ibas Ingatkan Bahaya Risiko Penyebaran Gelombang Ketiga Covid-19 di Tahun 2022 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Risiko terjadinya penyebaran pandemi Covid-19 third wave atau gelombang ketiga, yang akan mengancam kembali kehidupan, kesehatan, dan ekonomi tahun 2022 menjadi satu di antara tantangan besar yang harus diperhatikan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dalam keterangannya, Minggu (28/11/2021).

Menurut Ibas, terdapat beberapa tantangan yang menghadang dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19.

Pertama, Ibas mengingatkan risiko terjadinya penyebarkan pandemi third wave atau the next wave yang akan mengancam kembali kehidupan, kesehatan, dan ekonomi Indonesia di tahun 2022.

"Kita lihat negara di Eropa hari ini tengah alami badai tersebut. Sehingga jika kebijakan kita tidak antisipatif dan adaptif dengan cepat dan tepat, maka kurva penyebaran Covid-19 yang boleh dikatakan bisa ditekan saat ini, bisa kembali naik secara drastis," kata Ibas.

Selain itu, munculnya varian baru Covid-19 yang berasal dari Afrika Selatan, varian Omicron, saat ini telah menjadi perhatian besar dunia.

Beberapa negara bahkan sudah menutup pintu kedatangan bagi para pendatang dari Afrika atau negara-negara yang telah terinveksi varian tersebut.

Dengan adanya fakta ini, jangan sampai Indonesia mengalami keterlambatan pencegahan maupun penanganan seperti sebelumnya.

Kedua, faktor libur akhir tahun yang semakin dekat dapat kembali menimbulkan keramaian besar bagi masyarakat yang ingin berlibur atau berwisata.