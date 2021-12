Masyarakat Adukan Maladministrasi Pembebanan Biaya Perawatan Covid-19 ke Ombudsman RI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada lima orang mengklaim sebagai korban pembebanan biaya perawatan Covid-19.

Didampingi Koalisi Masyarakat Untuk Akses Keadilan Kesehatan, mereka datang ke Ombudsman RI dan mengadukan soal itu.

Pengaduan dilakukan atas dugaan maladministrasi yang dilakukan beberapa Rumah Sakit rujukan Covid-19, yaitu membebankan biaya perawatan dan pengobatan Covid-19 kepada pasien hingga ratusan juta rupiah.

Dinas Kesehatan beberapa daerah dan Kementerian Kesehatan RI juga turut menjadi terlapor.

Hal ini dikarenakan melakukan pembiaran dan tidak melakukan tanggung jawab pengawasan sesuai hukum.

Padahal masyarakat menerima jaminan keseh berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2016, UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah.

Segala biaya perawatan dan pengobatan pasien Covid-19 wajib ditanggung oleh negara dari sejak dinyatakan suspek hingga sembuh.

Lebih lanjut kriteria pembiayaan tersebut diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, dimana Dinas Kesehatan setiap daerah wajib melakukan pengawasan.

Kelima pengaruh memenuhi syarat untuk ditanggung pembiayaannya oleh negara berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 4344 Tahun 2021.