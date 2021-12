Satu Jurnalis Rombongan Blinken Positif Covid-19 di Malaysia, Ini Kata Kedubes AS di Jakarta

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta pada 13 Desember 2021. (Photo by OLIVIER DOULIERY / POOL / AFP)

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang wartawan yang ikut dalam lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Inggris dan Asia Tenggara terkonfirmasi positif Covid-19 saat melakukan test di Malaysia.

Kabar ini disampaikan Kedutaan Besar AS di Kuala Lumpur (KL) yang menginformasikan kepada pemerintah Malaysia adanya kasus positif Covid-19 dalam rombongan perjalanan tersebut.

"Satu-satunya anggota rombongan perjalanan yang dinyatakan positif itu mematuhi semua persyaratan Kementerian Kesehatan," tulis pernyataan Kedutaan AS di Kuala Lumpur pada Rabu (15/12/2021).

Kedutaan AS di Kuala Lumpur memastikan bahwa orang tersebut tidak terlibat dan tidak berpartisipasi dalam program Sekretaris Blinken di Kuala Lumpur.

Sedangkan anggota rombongan lainnya dinyatakan negatif Covid-19 setibanya di Malaysia.

Baca juga: 3 Nota Kesepahaman RI - AS Ditandatangani Dalam Lawatan Blinken ke Jakarta

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan Malaysia atas dukungan luar biasa mereka untuk kesehatan dan kesejahteraan individu yang positif Covid-19 dan masyarakat, dan Kementerian Luar Negeri Malaysia atas dukungan mereka untuk kunjungan ini," lanjut pernyataan itu.

Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Jakarta mengatakan bahwa rombongan Blinken juga telah ditest di Jakarta.

Baca juga: Setelah Kunjungan Menlu AS Blinken, Giliran Utusan Rusia Nikolay Patrushev Temui Presiden Jokowi

Adapun hasil test rombangan Blinken saat di Jakarta dinyatakan negatif Covid-19.

"Kami mendengar laporan tentang salah satu anggota media rombongan Menlu AS yang dinyatakan positif Covid-19 di Malaysia. Semua anggota media rombongan Menlu AS dinyatakan negatif Covid-19 pada hari Senin setelah tiba di Jakarta," tulis Kedubes AS Jakarta lewat twitter.