Pemerintah akan Perketat Aktivitas Jika Peningkatan Kasus Covid-19 di atas 500

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah terus melakukan antisipasi terhadap masuknya varian Omicron ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah menyusun sejumlah langkah penanganan apabila kasus Covid-19 melonjak akibat varian Omicron.

"Kami menggunakan threshold 10 kasus per juta penduduk per hari atau setara dengan 2.700 kasus per hari. Tapi kami akan memulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus perhari," kata Luhut dalam konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin, (20/12/2021).

Selain lonjakan kasus Covid-19, pengetatan juga akan diterapkan apabila jumlah perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian nasional meningkat atau berada pada level 2. Dalam menekan lonjakan kasus Covid-19 sekarang ini, pemerintah akan tetap menerapkan PPKM Level 1-4.

"Pemerintah akan tetap melakukan PPKM level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat," katanya.

Untuk saat ini kata Luhut, kasus Covid-19 masih terkendali. Menurutnya tingkat penularan Covid-19 saat ini masih berada dibawah 1.

"Tapi ingat angka ini bisa melonjak dalam waktu satu minggu saja pengalaman kita waktu pada bulan Juli yang lalu," kata Luhut.

Untuk mencegah banyaknya varian Omicron yang masuk ke Indonesia, Luhut meminta masyarakat untuk tidak berpergian ke luar negeri.

Saat ini kata dia, varian Omicron sudah masuk ke 90 negara, termasuk Indonesia.

"Penelitian ada yang menunjukkan varian ini menyebar lebih cepat dan meski kemungkinan lebih ringan tapi resiko peningkatan perawatan rumah sakit sebagaimana yang terjadi di UK itu juga sangat berbahaya," kata Luhut.