Dirjen WHO Beri Semangat 3 Member BTS Usai Dinyatakan Positif Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memberikan doa dan semangat untuk ketiga member Bangtan Boys (BTS), yakni RM, Jin, dan Suga.

Diketahui, ketiga member tersebut baru-baru ini dinyakatan positif Covid-19.

"Dear @BTS_twt Namjoon, Jin & Yoongi, rest well & feel better soon! Get well soon. (Untuk Namjoon, Jin, dan Yoongi, istirahatlah dengan baik dan semoga segera merasa lebih baik! Saya harap kalian segera sembuh)," cuit Tedros, @Dr.Tedros di Twitted, dikutip Tribunnews, Minggu (26/12/2021).

Mengenai hal tersebut, Tedros berpesan kepada masyarakat umum agar untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Sangat penting bagi semua orang untuk mengambil tindakan pencegahan: Kenakan masker yang pas, jaga jarak aman, hindari tempat yang berventilasi buruk, tempat ramai, bersihkan tangan dan dapatkan vaksinasi saat giliran Anda," ungkap Tedros.

Seperti diketahui, tiga member BTS, RM, Jin, dan Suga diumumkan positif Covid-19.

Suga adalah member pertama yang diumumkan positif Covid-19 pada 24 Desember lalu.

Kemudian pada pasa 25 Desember malam, Big Hit selaku agensi mengumumkan bahwa dua member lainnya, RM dan Jin juga positif Covid-19.

Agensi BTS, Big Hit Music menjelaskan ketiga member tersebut telah menerima vaksin Covid-19 dosis kedua.

Dan mereka juga telah melakukan karantina mandiri usai melakukan perjalanan luar negeri.

Kendati demikian, Suga yang kini positif Covid-19 sebelumnya tidak mengalami gejala tertentu.

Namun Jin memang sebelumnya sempat ada gejala ringan seperti demam.

Sementara RM sama seperti Suga yang tak mengalami gejala apapun.

