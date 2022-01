Berikut Kesiapan Tempat Tidur di Rumah Sakit dalam Hadapi Varian Omicron

Laporan Wartawan Tribunnews.com Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam perjalanannya, varian Omicron, sejak 26 November 2021, Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan varian ini sebagai Varian of Concern.

Lalu terdapat 110 negara yang telah melaporkan ada kasus Omicron.

Laporan Global Initiative on Sharing ALL Influenza Data (GISAID) per 29 Desember lalu, ada 73.968 kasus Omicron.

Di sisi lain kasus varian Omicron di Indonesia sudah mencapai 68 kasus per 29 Desember 2021. Varian ini Kemungkinan lebih besar menular namun tidak separah delta.

Terkait risiko infeksi, penelitian menunjukkan adanya kemungkinan reinfeksi jika dibandingkan varian lain.

Efikasi vaksin terhadap varian ini pun mengalami penurunan. Begitu juga dengan kekebalan tubuh.

Oleh karenanya butuh kesiapan dari pemerintah dalam hal ini fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, dr Asral Hasan, menyatakan saat ini ada 1011 rumah sakit rujukan Covid-19 dari 3.114 Rumah Sakit di seluruh Indonesia.

"Seluruh rumah sakit sudah siap menerima Covid-19. Dengan jumlah yang disediakan saat ini terakhir tempat tidur 82.169," ungkapnya pada webinar virtual, Sabtu (1/1/2022).