Booster Vaksin Mulai 12 Januari, Menkes: Stok Vaksin Covid-19 Cukup

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah terus menggenjot cakupan vaksinasi nasional bagi 208,2 juta penduduk yang ditargetkan akan selesai pada Maret atau April mendatang.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin memastikan, stok vaksin Covid-19 dalam negeri aman ditengah tambahan jumlah sasaran yakni anak usia 6-11 tahun serta tambahan untuk vaksinasi booster (dosis ketiga) pada 12 Januari mendatang.

“Sekarang kita ada stok vaksin sekitar 140 juta dosis, Kita targetkan kecepatan vaksinasi kita 50 juta sasaran dalam kurun waktu satu bulan. Kita juga sudah siapkan untuk vaksinasi booster untuk mengantisipasi Omicron. Jadi dipastikan stoknya masih ada,” ujar Menkes dalam keterangannya, Kamis (6/1/2021).

Diketahui, Indonesia masuk 5 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia.

Indonesia menempati urutan ke 4 setelah China, India, Amerika Serikat, kemudian diikuti Brazil di peringkat kelima, setelah mencatatkan cakupan vaksinasi sebanyak 166,65 juta sasaran.

Berdasarkan data Our World in Data per tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak 281.574.183 dosis.