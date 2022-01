Pejabat AS Bergilir Covid-19, Kini Pimpinan Kepala Staf Gabungan AS yang Terinfeksi

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin terpapar virus corona (Covid-19), kini giliran Pimpinan Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley yang terinfeksi virus tersebut.

Dikutip dari laman Sputnik News, Selasa (18/1/2022), Kementerian Pertahanan (Pentagon) mengatakan bahwa terakhir kali Milley bertemu the President of the United Ststes (POTUS) atau Presiden AS Joe Biden adalah pada 12 Januari lalu.





"Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19," kata Juru bicaranya.

Sang Juru Bicara pun menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

'Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark A Milley bekerja secara jarak jauh dan mengisolasi diri dari kontak dengan orang lain setelah hasil tesnya menunjukkan positif Covid-19 kemarin. Ia mengalami gejala yang sangat ringan dan dapat melakukan semua tugasnya dari lokasi yang jauh. Ia juga telah menerima vaksin Covid-19, termasuk booster.

Semua Kepala Staf Gabungan lainnya, kecuali satu yang dinyatakan negatif Covid-19 kemarin'.

Perlu diketahui, kontak terakhir Jenderal Milley dengan Presiden Biden adalah saat di pemakaman Jenderal Odierno, pada Rabu lalu, yakni 12 Januari 2022.

"Ia menunjukkan hasil tes negatif beberapa hari sebelum dan setiap hari setelah kontak dengan Biden hingga kemarin," jelas Juru bicara itu.