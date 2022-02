Kebanyakan Pasien Covid-19 Meninggal Memiliki Komorbid, Apa yang Harus Dilakukan untuk Mencegah?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Secara global, beberapa waktu ke depan diperkirakan kasus Covid-19 dapat mencapai hitungan hingga setengah miliar.

Namun saat ini kasus Covid-19 dominan oleh varian Omicron, sehingga diharapkan dampak yang diberikan tidak seganas varian sebelumnya yaitu Delta.

Ketua Umum PP IAKMI dr Ede Surya Darmawan SKM. MDM menyebutkan sejauh ini kebanyakan pasien Covid-19 yang meninggal rata rata memiliki komorbid.

"Jumlah kematian komorbid paling banyak, hampir 50 persen adalah hipertensi. Kedua adalah Diabetes yaitu 29,5 persen dan terakhir penyakit jantung sekitar 22 persen," ungkapnya pada webinar virtual yang diadakan Kementerian Kesehatan, Kamis (24/2/2022).

Ia meminta bagi yang memiliki punya komorbid, tolong dikendalikan.

Melihat pada data, Jawa Timur memiliki angka kematian lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta. Dan ini disebabkan oleh faktor komorbid.

Berdasarkan data Rumah Sakit Online dari Kementerian Kesehatan ada 1080 pasien meninggal.

Lantas apa yang perlu dilakukan? Dr Ede pun memberikan beberapa tips menghadapi Covid-19 sekaligus mengendalikan komorbid.

"Dalam ilmu kedokteran ada istilah five level of prevention of diases atau lima pencegahan penyakit," katanya.

