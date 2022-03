CDC AS Perkirakan 140 Juta Kasus Covid-19 Di AS, Hampir Dua Kali Lipat Jumlah yang Dilaporkan

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, GEORGIA - Sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) telah menemukan bahwa lebih dari tiga dari lima orang Amerika telah terinfeksi SARS-CoV-2.

Perlu diketahui, SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Sementara angka penderita Covid-19 yang diperkirakan CDC AS mencapai hampir dua kali lipat dari jumlah yang dilaporkan secara resmi.

Baca juga: CDC Tambahkan Destinasi Wisata Malaysia dalam Daftar Tujuan Berisiko Tinggi

Baca juga: Kasus Infeksi Covid-19 Melandai, CDC AS Turunkan Level Peringatan untuk Kapal Pesiar

Dikutip dari laman Sputnik News, Rabu (2/3/2022), informasi tersebut berasal dari survei seroprevalensi antibodi yang diinduksi infeksi oleh badan kesehatan federal AS, yang didasarkan pada tes darah yang dikumpulkan di seluruh negeri.



Pembaharuan terbaru ini diposting pada 25 Februari lalu, namun hanya mencakup data hingga akhir Januari 2022 saja, saat AS melaporkan rata-rata sekitar setengah juta kasus baru per hari.

Ini menunjukkan bahwa jumlahnya kemungkinan bahkan lebih tinggi dari yang dilaporkan.

Menurut perkiraan CDC, berdasarkan hasil tes tersebut, 140 juta orang Amerika disebut telah mengalami Covid-19, jumlahnya mencapai 43 persen dari populasi AS.

Selain itu, 58 persen anak di bawah usia 17 tahun menunjukkan antibodi SARS-CoV-2, ini mengindikasikan bahwa sebagian besar remaja AS telah terinfeksi penyakit tersebut.

Angka-angka ini sangat kontras dengan jumlah kasus resmi yang didasarkan pada tes positif Covid-19 yang dihitung.

Menurut kumpulan data itu, AS hanya melihat 78,7 juta kasus virus pernafasan yang sangat menular.