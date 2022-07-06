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Sebaran 2.743 Kasus Covid-19, Rabu 6 Juli 2022: DKI Jakarta Laporkan 1.516 Kasus, 9 Provinsi 0 Kasus
Inilah sebaran 2.743 kasus Covid-19 pada Rabu (6/7/2022). DKI Jakarta melaporkan 1.516 kasus, sedangkan sembilan provinsi nol kasus.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Angka kasus baru Covid-19 di Indonesia bertambah sebanyak 2.743 kasus pada Rabu (6/7/2022).
Jumlah 2.743 kasus sebagian besar berasal dari DKI Jakarta yang melaporkan 1.516 kasus baru.
Setelah DKI Jakarta, ada Jawa Barat dan Banten dengan masing-masing 537 kasus dan 281 kasus.
Selain itu, tambahan kasus sebanyak 2.743 tersebar di 25 provinsi di Tanah Air dan sisanya, sembilan provinsi tidak ditemukan kasus baru sama sekali alias nol.
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Selengkapnya, inilah sebaran 2.743 kasus Covid-19 pada Rabu (6/7/2022) dikutip dari data yang diterima Tribunnews.com:
- DKI JAKARTA: 1516
- JAWA BARAT: 537
- BANTEN: 281
- JAWA TIMUR: 151
- BALI: 86
- JAWA TENGAH: 49
- DI YOGYAKARTA: 24
- SUMATERA UTARA: 13
- KALIMANTAN TIMUR: 13
- NUSA TENGGARA TIMUR: 11
- KALIMANTAN TENGAH: 11
- KALIMANTAN SELATAN: 8
- PAPUA: 7
- KALIMANTAN BARAT: 5
- SULAWESI TENGAH: 5
- SULAWESI SELATAN: 5
- SUMATERA SELATAN: 4
- RIAU: 3
- LAMPUNG: 3
- KEPULAUAN RIAU: 3
- MALUKU: 3
- SULAWESI UTARA: 2
- JAMBI: 1
- SULAWESI TENGGARA: 1
- PAPUA BARAT: 1
- ACEH: 0
- SUMATERA BARAT: 0
- BENGKULU: 0
- BANGKA BELITUNG: 0
- NUSA TENGGARA BARAT: 0
- KALIMANTAN UTARA: 0
- GORONTALO: 0
- SULAWESI BARAT: 0
- MALUKU UTARA: 0
Dengan penambahan kasus baru mencapai 2.743, maka jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 6.100.671 kasus.
Sementara jumlah pasien yang sembuh pada Rabu hari ini bertambah 2.045 pasien dan yang meninggal ada 4 korban.
(Tribunnews.com/Sri Juliati)